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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

پلیس شیروان بیش از ۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرد

پلیس شیروان بیش از ۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرد

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی شیروان از کشف بیش از ۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر ودستگیری ۱۱ متهم در طرح آرامش در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از اجرای مرحله بیست‌ونهم طرح «آرامش در شهر» و کشف ۷ کیلو و ۵۵۲ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.

این مقام انتظامی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های انتظامی شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۰ خرده‌فروش و یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۷ کیلو و ۵۵۲ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی شیروان گفت: در اجرای این طرح ۴۲ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و برای سیر مراحل قانونی به مراکز مربوطه معرفی شدند.

وی بر تداوم اجرای هدفمند طرح «آرامش در شهر» تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6924880

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