پلیس شیروان بیش از ۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از اجرای مرحله بیست‌ونهم طرح «آرامش در شهر» و کشف ۷ کیلو و ۵۵۲ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.

این مقام انتظامی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های انتظامی شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۰ خرده‌فروش و یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۷ کیلو و ۵۵۲ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی شیروان گفت: در اجرای این طرح ۴۲ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و برای سیر مراحل قانونی به مراکز مربوطه معرفی شدند.

وی بر تداوم اجرای هدفمند طرح «آرامش در شهر» تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.