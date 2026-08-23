پلیس شیروان بیش از ۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از اجرای مرحله بیستونهم طرح «آرامش در شهر» و کشف ۷ کیلو و ۵۵۲ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.
این مقام انتظامی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگانهای انتظامی شهرستان اجرا شد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۰ خردهفروش و یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۷ کیلو و ۵۵۲ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی شیروان گفت: در اجرای این طرح ۴۲ معتاد متجاهر نیز جمعآوری و برای سیر مراحل قانونی به مراکز مربوطه معرفی شدند.
وی بر تداوم اجرای هدفمند طرح «آرامش در شهر» تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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