پژوهشگر عراقی: رسانه های غربی حماسه اربعین را بایکوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غیث حسین جاسم، پژوهشگر دانشگاه بابل عراق با اشاره به مقاله اش با عنوان زیارت اربعین و وحدت اسلامی، گفت: اربعین به یک پلتفورم جهانی تبدیل شده است و اثرات و نتایج آن گسترش فراوانی دارد و این در حالی است که رسانه های غربی، جلوه های این تجمع میلیونی عشق به بشریت را بایکوت کرده اند.

این عضو مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در حرم مطهر امام حسین(ع) که پنجشنبه ۸ مرداد در پیش نشست اربعین حسینی و رسالت نبوی که به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در کربلای معلی برگزار شد سخن می گفت افزود: من مقاله ام برای این همایش را بر چهار حوزه کلیدی ارائه کرده ام که زیارت اربعین را در پیوند وحدت اسلامی تبیین می کند.

اول: تقویت همگرایی بین اجزای امت اسلام

این پژوهشگر دانشگاه بابل با اشاره به جهانی بودن رویداد اربعین، محور اول احیاگری اربعین را وحدت اسلامی خواند و گفت: « حوزه اول، تقویت وحدت و تقویت همگرایی بین اجزای امت اسلام است. قرآن کریم این مفهوم را بنا نهاده است. ما می‌بینیم که آیات بسیاری بر وحدت اسلامی تأکید دارند. در بسیاری از جاها، خداوند متعال بر وحدت امت اسلام تأکید می‌کند. زیارت اربعین نشان دهنده کاربرد عملی این اصل است. بنابراین، می‌بینیم که اختلافات به همراه روحیه نوع‌دوستی از بین می‌روند. علاوه بر این، مردم صرف نظر از ملیت، به برادران و خواهران خود کمک می‌کنند.»

دوم: پیوند اربعین و هویت جمعی

غیث حسین جاسم در شرح محور دوم مقاله خود گفت: « حوزه دوم پیوند زیارت اربعین و هویت جمعی است. در این بخش به این پرسش ها پاسخ داده ام که چگونه می‌توان یک هویت فراگیر جمعی علیه ظلم شکل داد؟ چگونه این هویت می‌تواند در سطح بالایی در بین افراد به وجود بیاید؟ ما می‌بینیم که هویت مجموعه‌ای از آیین‌ها و اعمال اجتماعی توسط افراد است که همه تعاریف و اشکال آن در زیارت اربعین تجسم یافته است.»

سوم: کارکردهای ظاهری اربعین

عضو مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در حرم مطهر امام حسین(ع) حوزه سوم مطرح در زیارت اربعین و وحدت اسلامی را کارکردهای ظاهری بزرگداشت امام حسین (ع) دانست و تاکید کرد: « زیارت اربعین، به عنوان یک گردهمایی، کارکردهای مختلفی دارد که کارکرد ظاهری این بزرگداشت هم برای وحدت امت اسلامی مهم است. ما در کنار کارکردهای اندیشه ورزانه باید اثرات عملی و ظاهری در اشکال مختلف مردم را مد نظر قرار دهیم.»

چهارم: کرامت انسانی و اصلاحات اجتماعی

غیث حسین جاسم، در بخش پایانی سخنش، محور چهارم در نسبت اربعین و وحدت اسلامی را مطرح کرد و گفت: « این زیارت علاوه بر گفتمان بشردوستانه، در چندین مفهوم تجسم یافته است که مهمترین آنها کرامت انسانی و اصلاحات اجتماعی است. توجه داشته باشید که زیارت اربعین الگوی فوق‌العاده‌ای برای پرداختن به وجدان انسانی است.»

وی در جمع بندی سخنان خود افزود: بنابراین، توجه داشته باشید که همه این ها ناشی از تجلی است که به یک پلتفرم جهانی تبدیل شده است. این در حالی است که رسانه های جهانی، جلوه های این تجمع میلیونی که عشق به بشریت است را بایکوت کرده اند.