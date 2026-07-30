ثبت ۱.۵ میلیون تردد از مرز مهران از ابتدای ماه صفر تا امروز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در مرز مهران با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، بیش از یک و نیم میلیون تردد از مرز بین‌المللی مهران ثبت شده است و در ۵۰ ساعت گذشته، نیم میلیون تردد در این مرز به ثبت رسیده است و این آمار، نشان از استقبال بی‌نظیر زائران از این گذرگاه دارد و انتخاب بیش از ۷۰ درصدی زائران برای تردد از مرز مهران، گویای امنیت، نزدیکی به عتبات و زیرساخت‌های مناسب این مسیر است.

وی با بیان اینکه طی ۷۲ ساعت گذشته، ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس وارد پایانه شهید رئیسی شده‌اند و ۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس نیز مسافرگیری کرده‌اند، افزود: بیش از ۹۰ هزار نفر با این اتوبوس‌ها جابجا شده‌اند و ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران است و با وجود گرمای شدید هوا، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، اسکان و خدمات درمانی برای زائران اندیشیده شده است.

استاندار ایلام با اشاره به حضور میدانی خود در مرز مهران، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تردد زائران به صورت روان و بدون هیچ مشکل خاصی در جریان است و از تمامی دست‌اندرکاران خدمات‌رسانی به زائران، به ویژه جمعیت هلال‌احمر، تقدیر و تشکر می‌کند.

کرمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی باشد.