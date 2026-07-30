وزیر علوم پیگیر خسارات خوابگاه حضرت معصومه (س) اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف ظهر امروز پنجشنبه در تماس تلفنی با علیحسین حسینزاده، آخرین وضعیت خسارات وارده به مجموعه سرای دانشجویی حضرت معصومه (س) را جویا شد.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این گفتگوی تلفنی گزارشی از وضعیت این مجموعه دانشجویی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به تعطیلی خوابگاهها، این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و تنها به بخشی از بلوکهای این خوابگاه آسیب وارد شده است.
حسینزاده در ادامه از پیگیریهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قدردانی کرد و این توجه را موجب دلگرمی دانشگاهیان دانست.
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