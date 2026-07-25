فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات بهسازی و آسفالتریزی دو پروژه راههای روستایی در شهرستانهای سیاهکل و رودبار خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت راههای روستایی، تسهیل تردد ساکنان و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی استان در دست اجرا قرار گرفته است.
وی با اشاره به جزئیات پروژه نخست، افزود: عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی پیشکلیجان در بخش دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل به طول ۲ هزار متر (تمام لاین) از روز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و اعتبار هزینهشده برای این پروژه، ۱۲۰ میلیارد ریال از منابع ملی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به پروژه دوم، تصریح کرد: عملیات آسفالتترمیم و روکش آسفالت راه روستایی گردویشه به پلنگ دره در شهرستان رودبار نیز به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر (تمام لاین) از روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ کلید خورده و اعتبار هزینهشده برای این پروژه، ۱۴۰ میلیارد ریال از منابع ملی برآورد شده است.
مرادی با تأکید بر اهمیت توسعه و نگهداری راههای روستایی، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها نقش بسزایی در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و توسعه اقتصادی مناطق روستایی دارد و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها در موعد مقرر اقدام خواهد کرد.
وی در پایان از همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط در تسریع عملیات اجرایی قدردانی کرد و گفت: انتظار میرود با تداوم این روند، شاهد بهبود چشمگیر در زیرساختهای حملونقل جادهای استان باشیم.
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