به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد زارعی در خطبههای نماز جمعه این هفته اسلامآبادغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از جلوههای مهم تقوا در جامعه، دفاع از ولی خدا است و جامعهای که ولی الهی را تنها بگذارد، از مسیر تقوا فاصله گرفته است.
وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، گفت: فرازهای زیارت امام رضا (ع) نشاندهنده مظلومیت و مجاهدت آن حضرت در برابر حکومت طاغوت است و تاریخ گواهی میدهد که امام رضا (ع) علاوه بر دشمنان، از سوی برخی نزدیکان نیز مورد تخریب و تکذیب قرار گرفت.
امام جمعه اسلامآبادغرب افزود: دشمنی با اولیای الهی تنها به قتل فیزیکی محدود نمیشود، بلکه تخریب شخصیت، تهمت و تکذیب نیز مصداق مبارزه با ولی خدا است و در مقابل، دفاع از جایگاه ولایت با زبان و روشنگری، از بزرگترین مصادیق جهاد در عرصه جنگ نرم به شمار میرود.
سکوت در برابر تخریب ولایت پذیرفتنی نیست
حجتالاسلام زارعی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر فضاسازیها و شبههافکنیها، تصریح کرد: بیتفاوتی نسبت به هجمهها علیه ولیفقیه و رهبران الهی، خسارتبار است و مؤمنان باید با بصیرت، از جایگاه ولایت دفاع کنند و اجازه ندهند تخریب شخصیتها و شایعات، جامعه را دچار انحراف کند.
وی همچنین بر ضرورت انتخاب افراد صالح در مسئولیتهای مختلف تأکید کرد و گفت: ملاک انتخاب مدیران و مسئولان باید شایستگی، تقوا و صلاحیت باشد، نه روابط قومی، طایفهای یا منافع شخصی.
قدردانی از خدمترسانی مردم اسلامآبادغرب به زائران اربعین
امام جمعه اسلامآبادغرب در بخش دیگری از سخنان خود از مشارکت گسترده مردم، مواکب، مساجد، روحانیت، خیران، دستگاههای اجرایی و نیروهای خدماترسان در پذیرایی از زائران اربعین قدردانی کرد و افزود: بیش از ۵۴ موکب در شهرستان فعال بودند و برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۰۰ هزار زائر در مواکب اسلامآبادغرب پذیرایی شدند که این افتخاری بزرگ برای مردم این شهرستان است.
وی با تشکر از فرمانداری، شهرداری، آتشنشانی، هلالاحمر، اورژانس، اداره برق، پلیس راهور، حوزههای علمیه، مساجد و واحدهای صنعتی و تولیدی که در خدمترسانی مشارکت داشتند، اظهار کرد: امیدواریم این توفیق خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) همواره نصیب مردم این منطقه باشد.
آمریکا در برابر ایران دچار عقبنشینی شده است
حجتالاسلام زارعی با اشاره به تحولات منطقه، گفت: تهدیدهای مکرر رئیسجمهور آمریکا نشاندهنده موفق نبودن سیاستهای این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران است و هر بار پس از تهدید، شاهد عقبنشینی و تغییر مواضع آنان هستیم.
وی افزود: آمریکا در ماههای اخیر ناچار به کاهش تجهیزات و نیروهای خود در منطقه شده و شرایط امروز نشان میدهد که برخلاف ادعاهای دشمن، جمهوری اسلامی ایران از توان بازدارندگی بالایی برخوردار است.
امام جمعه اسلامآبادغرب تأکید کرد: ملت ایران با وحدت، حضور در صحنه و حمایت از نیروهای مسلح، دشمن را ناکام گذاشتهاند و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
پرداخت مطالبات گندمکاران تسریع شود
حجتالاسلام زارعی در پایان با اشاره به مطالبات کشاورزان، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران شد و گفت: انتظار میرود مسئولان ذیربط با همکاری نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، هرچه سریعتر مطالبات این قشر زحمتکش را پرداخت کنند تا دغدغه آنان برطرف شود.
نظر شما