به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار گفت: برگزاری چنین جلساتی به برکت خون شهدای خبرنگار است و گاهی آثار و برکات مجاهدت و شهادت این عزیزان را به‌درستی درک نمی‌کنیم.

وی افزود: همین که امروز در یک مناسبت و برای گرامیداشت شهدای خبرنگار گرد هم آمده‌ایم، از برکات خون این شهداست و باید از اصحاب رسانه که با احترام به خون همکاران شهید خود و برای ادامه مسیر بالنده رسانه‌ای کشور در این مراسم حضور پیدا می‌کنند، قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ضرورت همدلی و پرهیز از تفرقه گفت: خواسته امروز رهبر معظم انقلاب این است که همه با هم و همدلانه کار کنیم؛ چراکه اگر چنین نکنیم، پیروزی مورد انتظار ما به دست نخواهد آمد.

وی با استناد به آیه «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» افزود: ممکن است در مجموعه‌های مختلف گلایه‌هایی وجود داشته باشد و حتی برخی از این گلایه‌ها نیز به حق باشد، اما نباید این مسائل را به نزاع و تفرقه تبدیل کنیم؛ چراکه دشمن دقیقاً همین را می‌خواهد.

آیت الله دژکام تأکید کرد: ما باید همواره برخلاف خواسته دشمن حرکت کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظرها و مشکلات داخلی، به عاملی برای ایجاد تفرقه تبدیل شود.

خبرنگاران قرآن را از نگاه حرفه خود مطالعه کنند

امام جمعه شیراز در ادامه با تأکید بر ضرورت انس خبرنگاران با قرآن کریم گفت: از نگاه کار تخصصی خبرنگاری، قرآن را بخوانید و مطالعه کنید؛ نه صرفاً به معنای قرائت، بلکه آیات را بفهمید، ترجمه آنها را بررسی کنید و ببینید شما به عنوان یک خبرنگار در برابر این آیه چه وظیفه‌ای دارید.

وی با اشاره به ماهیت خبر و نقش تحلیل در تولید رسانه‌ای اظهار کرد: خبر صرفاً گزارش واقعیت نیست، بلکه ترکیبی از گزارش واقعیت و تحلیلی است که متناسب با نگاه خبرنگار ارائه می‌شود.

آیت الله دژکام افزود: حتی در علوم تجربی نیز این نگاه مطرح شده که گزاره‌های علمی صرفاً گزارش واقعیت نیستند و تحلیل نیز در آنها نقش دارد؛ بنابراین در حوزه خبر نیز تحلیل خبرنگار اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: سال‌هاست به مدیران رسانه‌ای می‌گویم تحلیلی که ارائه می‌کنید باید از قرآن بهره‌مند باشد، وگرنه اسلامی نخواهد بود و تمدن اسلامی نیز ظهور و بروز واقعی پیدا نخواهد کرد.

پیشنهاد مسابقه قرآنی ویژه خبرنگاران

نماینده ولی‌فقیه در فارس پیشنهاد کرد مسابقه‌ای با محوریت مطالعه قرآن از منظر حرفه خبرنگاری برگزار شود و گفت: خوب است خبرنگاران قرآن را از نگاه کار خبرنگاری خود مطالعه کنند و برداشت‌هایشان را ارائه دهند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم خبرنگاران از سوره حمد تا پایان قرآن را در یک فرصت چهار یا پنج‌ماهه مطالعه کنند و بگویند به عنوان خبرنگار از آیات قرآن چه می‌فهمند.

آیت الله دژکام با اشاره به پیش‌بینی جایزه برای این مسابقه گفت: برای نفرات برتر نیز جایزه‌ای در نظر گرفته خواهد شد و امیدواریم این اقدام، زمینه‌ای برای توجه بیشتر خبرنگاران به قرآن کریم باشد.

امام جمعه شیراز با اشاره به مفهوم «خبر» در قرآن کریم عنوان کرد: در زبان عربی، خبر به «نبأ» تعبیر می‌شود و این واژه و مشتقات آن بارها در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: عنوانی که برای صحبت امروز انتخاب کرده‌ام «خبر و رسانه در تمدن نوین اسلامی» است و معتقدم یکی از مهم‌ترین منابعی که می‌تواند در این مسیر به ما الهام بدهد، قرآن کریم است.

آیت الله دژکام ادامه داد: باید از قرآن کریم، سیره اهل بیت(ع)، رهنمودهای امام راحل و سیاست‌های نظام و رهبر معظم انقلاب برای ترسیم مسیر رسانه در تمدن نوین اسلامی بهره بگیریم.

خبرنگار مؤمن و خبرنگار فاسق در قرآن

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به آیه ششم سوره حجرات گفت: قرآن کریم درباره خبر، میان «خبر فاسق» و خبری که از سوی فرد مؤمن ارائه می‌شود، تفکیک قائل شده است.

وی اظهار کرد: در جنگ اخیر نیز این دو نوع خبرنگاری را دیدیم؛ افرادی بودند که در قامت خبرنگار به نفع رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کردند و در مقابل، خبرنگارانی نیز حضور داشتند که در مسیر حقیقت و دفاع از مردم فعالیت می‌کردند.

آیت الله دژکام گفت: در آینده جهان که تمدن اسلامی در حال ظهور و بروز است، باید ببینیم تیم خبری ما در کدام جبهه قرار دارد؛ آیا در زمره خبرنگاران مؤمن هستیم یا در مسیر دیگری حرکت می‌کنیم؟

وی بر حمایت از خبرنگاران متعهد تأکید کرد و افزود: باید قدر خبرنگاران مؤمنی را که با وجود مشکلات، تلاش زیادی می‌کنند بدانیم و برای بهبود شرایط کاری و زندگی آنان نیز حمایت‌های لازم صورت گیرد.

خبر باید یقینی باشد، نه مبتنی بر گمان

امام جمعه شیراز در ادامه به داستان حضرت سلیمان(ع) و هدهد در قرآن اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از دوگانه‌های قرآنی، «خبر یقینی» در برابر خبر غیر یقینی است.

وی افزود: هدهد در قرآن به حضرت سلیمان(ع) می‌گوید خبری آورده که از آن اطمینان دارد؛ این مسئله برای خبرنگاران یک درس مهم است که خبری که از رسانه منتشر می‌شود باید مبتنی بر یقین و اطمینان باشد، نه گمان، شایعه و توهم.

آیت الله دژکام تصریح کرد: اگر بخواهیم برای رسانه‌ها شاخص تعیین کنیم، یکی از معیارهای مهم باید میزان اطمینان مخاطب به اخبار آن رسانه و میزان تولید اخبار یقینی باشد.

فارس ظرفیت بالایی در اثرگذاری رسانه‌ای دارد

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ظرفیت رسانه‌ای این استان گفت: اگر شاخص ارزیابی، اثرگذاری رسانه‌ای و میزان تأثیرگذاری در فضای خبری کشور باشد، فارس قطعاً می‌تواند در میان رتبه‌های نخست کشور قرار گیرد.

وی افزود: ممکن است در شاخص‌های زیرساختی یا تعداد رسانه‌های رسمی مشکلاتی وجود داشته باشد که باید برای رفع آنها اقدام کنیم، اما در زمینه تولید خبر و اثرگذاری رسانه‌ای، ظرفیت فارس بسیار بالاست.

آیت الله دژکام خاطرنشان کرد: شاخص‌ها ممکن است متفاوت باشند و بر اساس هر شاخص، نتایج متفاوتی به دست آید، اما ظرفیت خبری و رسانه‌ای فارس قابل توجه است و باید برای تقویت آن تلاش کرد.

خبرنگاران باید «خبر عظیم» را از «خبر صغیر» تشخیص دهند

امام جمعه شیراز با اشاره به آیه «عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ» اظهار کرد: قرآن از «خبر عظیم» سخن می‌گوید و این مسئله می‌تواند یکی دیگر از معیارهای مهم برای خبرنگاران باشد؛ اینکه بدانند کدام خبر اهمیت و عظمت بیشتری دارد.

وی افزود: گاهی در رسانه اتفاقی کوچک آن‌قدر برجسته می‌شود که مسائل مهم‌تر به حاشیه می‌رود؛ در حالی که خبرنگار باید بتواند اهمیت واقعی رویدادها را تشخیص دهد.

آیت الله دژکام تأکید کرد: امروز در شرایط جنگ ترکیبی قرار داریم و خبرنگاران می‌توانند در این عرصه نقش‌آفرینی مهمی داشته باشند.

رسانه‌ها در جنگ ترکیبی باید «اهم و مهم» را بشناسند

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست، گفت: جنگ ترکیبی در همه عرصه‌ها جریان دارد و هر کس باید در حوزه‌ای که مسئولیت آن را برعهده دارد، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر دشمن تلاش می‌کند در عرصه‌های مختلف اختلاف و درگیری ایجاد کند، رسانه نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کند.

آیت الله دژکام با اشاره به موضوعاتی مانند حجاب و مسائل اجتماعی گفت: ممکن است در جامعه مشکلاتی وجود داشته باشد و این مشکلات باید برای آنها راه‌حل پیدا شود، اما باید در شرایط جنگی و در مواجهه با دشمن، «اهم و مهم» را تشخیص دهیم.

وی افزود: اگر دشمن به دنبال براندازی نظام است، نباید یک مسئله فرعی را به مسئله اصلی تبدیل کنیم؛ هر موضوعی باید در جایگاه واقعی خود دیده شود.

رسانه‌ها امید را به جامعه منتقل کنند

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در رسانه‌ها گفت: خبرنگاران باید در کنار بیان مشکلات، شرایط کلی کشور و مسیر حرکت جامعه را نیز برای مردم تبیین کنند.

وی با اشاره به تعبیر «نزدیک قله هستیم» گفت: رهبر معظم انقلاب با وجود همه مشکلات، تأکید کرده‌اند که نزدیک قله هستیم. ممکن است ما مسیر را طولانی ببینیم، اما باید امید را به مردم منتقل کنیم و مسیر حرکت را ادامه دهیم.