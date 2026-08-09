به گزارش خبرنگار مهر، فران تورس فصل آینده با پیراهن تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن به میدان خواهد رفت، مگر اینکه اتفاقی غیرمنتظره رخ دهد. بارسلونا و باشگاه فرانسوی طی روزهای اخیر مذاکرات خود را برای انتقال این بازیکن آغاز کرده‌اند و گفت‌وگوها به‌صورت محرمانه میان دکو و لوئیس کامپوس، مدیران ورزشی دو باشگاه، انجام شده است.

روزنامه مارکا اسپانیا نوشت: در حالی که توجهات بیشتر روی پرونده‌هایی مانند انتقال احتمالی خولیان آلوارز، رودری و رونالد آرائوخو متمرکز بود، مذاکرات برای جدایی فران نیز به‌تدریج پیش رفت.

بارسلونا قرار بود چهارشنبه آینده با فران جلسه‌ای برگزار کند؛ روزی که ملی‌پوشان اسپانیایی پس از پایان تعطیلات خود باید به تمرینات بازمی‌گشتند. با این حال، این جلسه دیگر ضرورتی نخواهد داشت، چرا که اطرافیان این بازیکن به بارسلونا اعلام کرده‌اند که او تمایل دارد راهی پاریس شود.

فران تورس پیش از این با پاری‌سن‌ژرمن به توافق شخصی رسیده و قرار است قراردادی چهار ساله با این باشگاه امضا کند. اکنون تنها موضوع باقی‌مانده، توافق میان دو باشگاه بر سر مبلغ انتقال است.

مذاکرات بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن در مراحل پایانی قرار دارد و دو طرف فاصله چندانی با توافق ندارند. حتی هدف مشترک آنها این است که انتقال پیش از چهارشنبه نهایی شود تا فرّان مجبور نباشد در تمرینات بارسلونا حاضر شود.

پاری‌سن‌ژرمن برای جذب فران تورس مبلغی نزدیک به ۵۰ میلیون یورو به بارسلونا پرداخت خواهد کرد. در حال حاضر دو باشگاه درباره رقم نهایی انتقال و همچنین بندهای متغیر قرارداد در حال مذاکره هستند و انتظار می‌رود توافق نهایی طی روزهای آینده حاصل شود.

لازم به ذکر است که فران تورس تک گل تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین را به ثمر رساند.