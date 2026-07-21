خروجی جلسه کارگروه تنظیم بازار پیرامون ۴ قلم لبنیات، سیب زمینی و گوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونان وزیر جهاد کشاورزی در بیستمین جلسه کارگروه قیمتگذاری و تنظیم بازار، بر اجرای کامل مصوبات تنظیم بازار، بررسی کارشناسی سامانههای عرضه کالاهای اساسی و تقویت نقش تنظیمگری دولت برای کنترل نوسانات بازار تأکید کردند.
بر اساس این گزارش بیستمین جلسه کارگروه قیمتگذاری و تنظیم بازار روز سه شنبه ۳۰ تیر ماه در محل وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاونین وزیر، نمایندگان سازمانها و موسسات مرتبط و فعالان تشکلها با محوریت تامین چهار قلم لبنیات دارای قیمت تنظیم بازاری، بررسی سامانههای عرضه کالاهای اساسی، بررسی تامین و بازار سیب زمینی و بررسی تولید و تنظیم بازار گوشت قرمز برگزار شد.
اجرای مصوبات تنظیم بازار نباید معطل بماند
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات تنظیم بازار، گفت: اگر مصوبات ابلاغشده اجرا نشوند، فرآیند تصمیمگیری و مدیریت بازار با مشکل مواجه خواهد شد و اثربخشی تصمیمات از بین میرود.
محمدرضا طلایی درباره راهاندازی سامانههای عرضه کالاهای اساسی نیز گفت: اگر قرار است خروجی این سامانهها به تنظیم بازار منجر شود، باید الزامات فنی و قانونی آن بهطور کامل بررسی شود. هدف از طرح این موضوع، اطلاعرسانی و دریافت نظرات کارشناسان و فعالان بخش برای تکمیل سازوکار آن است.
وی تأکید کرد: پیشنهادها و دیدگاههای استانها باید در کمیتههای تخصصی بررسی شود تا با رفع نواقص، یک مدل واحد و قابل اجرا در سطح کشور برای مدیریت بازار طراحی و عملیاتی شود.
سامانهها ابزار تأمین مالی هستند، نه راهکار اصلی تنظیم بازار
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با بیان اینکه سامانهها بهتنهایی نمیتوانند بازار را تنظیم کنند، گفت: تنظیم بازار زمانی محقق میشود که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار باشد و در صورت نبود کالا، هیچ سامانهای قادر به کنترل بازار نخواهد بود.
اکبر فتحی، ادامه داد: کارکرد اصلی این سامانهها، تأمین مالی زنجیره تولید و رفع کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است؛ بهگونهای که منابع مالی از انتهای زنجیره مصرف به ابتدای زنجیره تولید منتقل شود.
به گفته وی، این سازوکار میتواند به کنترل تورم، کاهش نقدینگی و تقویت تولید کمک کند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که برای اجرای این طرح باید چارچوبی شفاف تدوین شود و هیچ انحصاری برای شرکتهای خاص ایجاد نشود.
وی همچنین گفت: تاکنون هیچ تصمیم اجرایی در این زمینه گرفته نشده و موضوع همچنان در مرحله بررسی کارشناسی و اخذ نظر تشکلها قرار دارد.
فتحی بر تقویت نقش تنظیمگری وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید از نوسانات شدید قیمت کالاهایی مانند تخممرغ، شیر و سیبزمینی جلوگیری کرد تا نه تولیدکننده متضرر شود و نه فشار بیشتری به مصرفکننده وارد شود.
فتحی همچنین درباره چهار قلم کالای لبنی مشمول قیمتگذاری، پیشنهاد کرد: درصد مشخصی از تولید واحدهای لبنی به عرضه این محصولات اختصاص یابد تا عرضه آنها بهصورت مستمر تضمین شود.
نظر شما