به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ از «دو برنامه ملی در حوزه امنیت غذایی» با حضور غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و اصغر نوراله‌زاده رئیس هیئت‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی شد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم با اشاره به اتفاق‌های یک سال گذشته در کشور و ۴ تا ۵ سال گذشته در سطح بین‌المللی، گفت: این اتفاقات اهمیت امنیت غذایی را برای همه کشورهای جهان دوچندان کرد.

وی افزود: در این مراسم بیشتر به راهی که باید رفته شود اشاره شد و به داشته‌ها اشاره‌ای نشد.

وی اظهار کرد: در این بخش یادآور می‌شوم امنیت غذایی کشور از دوام و قوام خوبی برخوردار است. در یک سال گذشته با دو جنگ تحمیلی روبه‌رو بودیم و نیز چالش‌های داخلی و خارجی که داشتیم؛ اگر این مسائل در هر کشور دیگری بود امنیت غذایی آن کشور با مشکل مواجه می‌شد اما در ایران خللی ایجاد نکرد که نشان از پایه علمی و قوی امنیت غذایی در کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که باید فردا بهتر از امروز باشد، ادامه داد: بنابراین، حرکت رو به جلو ما ادامه دارد و شان ملت ما شایسته بهتر از اینها است. در این راستا باید تلاش کرد و از علم و فناوری، بیشتر بهره برد تا قیمت تولید و تامین نهاده‌های کشاورزی اقتصادی‌تر شده و سودآوری بخش کشاورزی بالاتر برود.

وی با اشاره به همکاری وزارت جهاد کشاورزی و صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه در حوزه امنیت غذایی برای بهره بردن از دانش‌بنیان‌ها و کمک به بخش کشاورزی است. این صندوق قرار است در تولید بذور هیبرید و واکسن طیور کمک کند تا خودکفایی در این حوزه محقق شود.

این مقام عالی وزارت با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی علاقه‌مند به توسعه تمام حوزه‌های کشاورزی است، ادامه داد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) دارای ۱۷۰۰ عضو هیئت‌علمی است و بازوی علمی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. از عمر این سازمان بیش از نیم قرن می‌گذرد و حتی عمر برخی موسسات این سازمان به یکصد سال می‌رسد، بنابراین، فعالیت‌های علمی حوزه کشاورزی در این مجموعه پیگیری شده و در ادامه می‌شود.

وی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید برخی محصولات، عنوان کرد: زمانی ایران واردکننده فرآورده‌های لبنی بود اما امروز در پرورش گاو شیری پس از آمریکا قرار داریم. همچنین در صنایع لبنی امروز جز کشورهای صادرکننده به جهان هستیم.

نوری‌قزلجه با بیان اینکه از جذب دانش‌بنیان‌ها استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: اولویت وزارت جهاد کشاورزی حل مسائل بوده و از راهکارهای پیشنهادی استقبال می‌کند. در دولت نگاه، اصلاح مسیر توسعه و سرعت بخشیدن به آن است که در وزارت جهاد دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به جلسات ماهانه رئیس‌جمهور با وزیر جهاد کشاورزی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گفت: رئیس‌جمهور مستقیما موضوع کشاورزی و حرکت به سوی بهره‌وری در تمام بخش‌ها را دنبال می‌کند و در این راستا ماهانه جلسات برگزار می‌شود.