به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا موسوی ظهر یکشنبه در اولین نشست کمیته تعلیم و تربیت کنگره ملی شهدای زن خراسان جنوبی با اشاره به محورهای طرح فرهنگی «خون‌خواهی؛ عهد الهی، رسالت همگانی» اظهار کرد: شعار محوری این طرح «خون شهید، مطالبه عدالت؛ عهد ملت، ایستادگی؛ پاسخ ایران، اقتدار و بازدارندگی» است و هدف آن تبدیل یک شعار مناسبتی به گفتمانی ملی برای ایستادگی، امید، انسجام و اقتدار است.

وی با بیان اینکه نخستین گام در خون‌خواهی شهدا، روایت و شناخت آنان است، گفت: باید شهید را روایت کنیم، نسبت به او معرفت ایجاد کنیم، احساس و ارتباط عاطفی جامعه با شهید را شکل دهیم و سپس این احساس را به یک عهد جمعی و کنش اجتماعی تبدیل کنیم.

دبیر کمیته تعلیم و تربیت کنگره ملی شهدای زن خراسان جنوبی ادامه داد: در این مسیر باید قدرت اجتماعی پیرامون شهدا شکل بگیرد تا مردم در برنامه‌های مرتبط با شهدا مشارکت کنند و این جریان بتواند ضمن مطالبه عدالت، موجب تقویت بازدارندگی در برابر اتفاقات ناگوار و حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی شود.

لزوم خونخواهی رهبر شهید

موسوی با تأکید بر اینکه هر فرد باید در سنگر خود، خون‌خواه شهید باشد، گفت: در این مسیر، مردم با خدمت و مشارکت به میدان می‌آیند، نسل آینده تربیت می‌شود، رسانه به روایتگری می‌پردازد، قرآن معرفت می‌دهد، بانوان خانواده را مقاوم می‌کنند، نوجوانان کنشگری دارند، هیئت‌ها اجتماع‌سازی می‌کنند، روحانیون محله را فعال می‌کنند و مبلغان نیز نقش تبیینی خود را ایفا خواهند کرد.

وی شش میدان اصلی این رسالت را «قدرت، شبکه، عهد، روایت، ایستادگی و تبیین» عنوان کرد و ادامه داد: در بخش قدرت، پیوند خون‌خواهی با علم، خدمت، پیشرفت، اقتصاد و انسجام اجتماعی دنبال می‌شود.

موسوی ادامه داد: در بخش شبکه، فعال‌سازی مسجد، هیئت، مدرسه و خانواده مورد توجه است و عهد نیز بر تبدیل احساس و سوگ به مسئولیت و کنش تأکید دارد.

وی بیان کرد: روایت، مقابله با تحریف، شایعه و عملیات روانی است و ایستادگی نیز تقویت روحیه مقاومت، عزت و عدم تسلیم را دنبال می‌کند و در حوزه تبیین، تولید فهم عقلانی و دینی از خون‌خواهی مورد توجه قرار دارد.

ضرورت عمومی‌سازی روایت شهدای میناب

دبیر کمیته تعلیم و تربیت کنگره ملی شهدای زن خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت معرفی شهدای حادثه میناب و به‌ویژه دانش‌آموزان و معلمان شهید این حادثه گفت: گاهی باید از خود بپرسیم آیا برنامه‌های ما فقط برای عده‌ای خاص برگزار می‌شود یا توانسته‌ایم پیام شهدا را به گوش عموم مردم برسانیم.

موسوی تصریح کرد: لازم است در کنار کنگره شهدای زن، از شهدای زن، معلمان شهید و دانش‌آموزان شهید میناب نیز یاد شود و برنامه‌هایی طراحی کنیم که عموم مردم با این شهدا و ابعاد مختلف زندگی و شهادت آنان آشنا شوند.

وی استفاده از ظرفیت هنر و رسانه را در این زمینه ضروری دانست و گفت: می‌توان تئاترهایی با موضوع شهدا تولید کرد و حتی رویداد های رسانه ای تولید محتوا و پوستر برگزار کرد و حتی اگر همه مخاطبان امکان حضور در کنگره را نداشته باشند، این برنامه‌ها از طریق صداوسیما و فضای مجازی ضبط و بازنشر شود تا دامنه مخاطبان افزایش پیدا کند.