محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مناطق ساحلی و جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان متاثر از افزایش رطوبت و شرجی خواهند بود.

وی افزود: روند افزایش دما تا روز چهارشنبه در استان تداوم دارد: به طوری که از یکشنبه تا چهارشنبه دمای ۴۹ درجه سانتیگراد و بالاتر در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مناطق غربی و جنوب غربی و نیز در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی سرعت وزش بادها به صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

وی بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز از اواسط وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته آبادان با ۴۷.۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند: همچنین اهواز در همین مدت به بیشینه دمای ۴۷.۴ و کمینه ۲۶.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.