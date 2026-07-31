امام جمعه خارگ: حریم و محدوده شهر با نگاه کارشناسی بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ اظهار کرد: مراسم اربعین امسال با توجه به شرایط منطقه و رخدادهای مهم ماه‌های اخیر، از جمله جنگ تحمیلی سوم و تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی در نجف و کربلا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: پیاده‌روی اربعین، ادامه مسیر بعثت ملت ایران و نمادی از ظرفیت تمدن‌ساز، انسان‌ساز و وحدت‌آفرین فرهنگ عاشورایی است که هر سال ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

دشمن به دنبال جنگ روانی علیه اربعین است

امام جمعه خارگ با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر این اجتماع عظیم اظهار کرد: پس از ناکامی در میدان، دشمن با بهره‌گیری از جنگ روانی و انتشار اخبار جعلی، تلاش می‌کند امنیت، وحدت و شکوه مراسم اربعین را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: شایعات امنیتی با هدف ایجاد نگرانی درباره مسیرهای زیارتی، پیام‌های جعلی درباره ثبت‌نام، ارز اربعین، بلیت و درگاه‌های پرداخت، انتشار اخبار کذب برای خدشه‌دار کردن چهره زائران و همچنین ایجاد شبهات سیاسی و تاریخی درباره روابط ایران و عراق، از مهم‌ترین ابزارهای عملیات روانی دشمن در آستانه اربعین است.

کارگر تأکید کرد: آگاهی و هوشیاری زائران در برابر این جنگ رسانه‌ای، نقش مهمی در حفظ امنیت و عظمت این رزمایش بزرگ فرهنگی و تمدنی دارد.

پیاده‌روی اربعین و حضور مردمی مکمل یکدیگرند

وی با اشاره به برخی پرسش‌ها درباره اولویت حضور در پیاده‌روی اربعین یا مشارکت در تجمعات مردمی گفت: میان این دو هیچ تعارضی وجود ندارد، بلکه هر دو مکمل یکدیگر و جلوه‌ای از یک حرکت واحد در مسیر فرهنگ عاشورا هستند.

امام جمعه خارگ افزود: اربعین، نمایش جهانی منطق حسینی و بزرگ‌ترین رزمایش فرهنگی جهان اسلام است و حضور مردم در صحنه نیز نماد اراده، انسجام ملی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات دشمن محسوب می‌شود.

کارگر در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی فرآیند صدور آنی کارت سوخت در جزیره خارگ خبر داد و از پیگیری‌های بخشدار ویژه خارگ و همکاری مجموعه پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در این زمینه قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: ارائه این خدمت، گامی مثبت در جهت رفع مشکلات مردم است، هرچند انتظار می‌رفت چنین خدماتی سال‌ها پیش در جزیره خارگ فراهم می‌شد.

کاهش حریم شهر آینده جزیره را تهدید می‌کند

امام جمعه خارگ در ادامه با اشاره به یکی از مطالبات مهم مردم این جزیره گفت: کاهش حدود ۷۰ درصدی محدوده و حریم شهر خارگ، از دغدغه‌های جدی مردم است و باید با نگاه ملی و کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: خارگ یک شهر عادی نیست، بلکه قلب صادرات نفت کشور و یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی، راهبردی و حیاتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؛ از این رو، برنامه‌ریزی برای آینده این جزیره باید بر اساس منافع ملی و نیازهای بلندمدت توسعه انجام شود.

کارگر تصریح کرد: کاهش گسترده محدوده و حریم شهر، بدون توجه به نیازهای آینده در حوزه اسکان، توسعه جمعیت، زیرساخت‌ها و خدمات شهری، می‌تواند در سال‌های آینده مشکلات جدی برای مردم و مدیریت شهری ایجاد کرده و ظرفیت‌های توسعه‌ای خارگ را محدود کند.

وی تأکید کرد: مردم خارگ انتظار دارند مسئولان استان بوشهر و دستگاه‌های ذی‌ربط این مطالبه مهم را با دقت بررسی کرده و اجازه ندهند چنین موضوع مهمی بدون کار کارشناسی و آینده‌نگرانه باقی بماند.

امام جمعه خارگ خواستار برگزاری نشست مشترک با حضور مسئولان استانی، شهرستانی، مدیران مرتبط و نمایندگان مردم برای بازنگری در موضوع محدوده و حریم شهر شد و گفت: تصمیم‌گیری درباره آینده خارگ باید با نگاهی ملی، راهبردی و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور صورت گیرد.

وی در پایان از استاندار بوشهر و سایر مسئولان ذی‌ربط خواست با قید فوریت به این مطالبه مردمی رسیدگی کنند تا ضمن حفظ حقوق شهروندان خارگ، مسیر توسعه این جزیره راهبردی و حیاتی کشور در سال‌های آینده با محدودیت مواجه نشود.