خطیب جمعه سراب: عزاداری حسینی باید به اصلاح رفتار و ترک گناه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: قرآن کریم هشدار می‌دهد که انسان نباید از یاد خدا غافل شود، زیرا فراموشی خداوند، انسان را به خودفراموشی و دور شدن از حقیقت وجودی خود می‌کشاند.

وی با استناد به آیه «ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم» افزود: انسانی که ارتباط خود را با خدا قطع کند، به تدریج کرامت، شخصیت و هویت انسانی خود را از دست می‌دهد و در معرض انواع آسیب‌های اخلاقی، انحرافات و وسوسه‌های شیطان قرار می‌گیرد.

غفلت از خدا زمینه‌ساز سلطه شیطان است

امام جمعه سراب با بیان اینکه انسانِ غافل از خدا، مسئولیت‌پذیری خود را نیز از دست می‌دهد، گفت: چنین فردی میدان را برای نفوذ شیطان فراهم می‌کند و عمر، توان و استعداد خود را در مسیر گناه و انحراف به هدر می‌دهد.

طباطبایی با اشاره به دیدگاه‌های علامه طباطبایی و امام خمینی (ره) درباره آثار فراموشی خداوند، تصریح کرد: هر کس خدا را فراموش کند، از حقیقت بندگی فاصله می‌گیرد، هویت واقعی خود را از دست می‌دهد و در نهایت شیطان مسیر زندگی او را تعیین خواهد کرد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: روی‌گردانی از یاد خدا تنها به معنای مشکلات اقتصادی نیست، بلکه حتی اگر انسان از امکانات مادی فراوان برخوردار باشد، حرص، بخل، اضطراب و ناآرامی، زندگی را برای او تنگ و دشوار خواهد کرد.

یاد خدا؛ راه نجات از بحران هویت

امام جمعه سراب با اشاره به آیات «و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرین» و «و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذاباً صعدا» افزود: غفلت از یاد خدا، انسان را هم‌نشین شیطان کرده و زمینه گرفتار شدن در عذاب الهی را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر خدا، دین و احکام الهی در اولویت زندگی انسان قرار نگیرد، رسیدن به سعادت واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود و انسان از مسیر اصلی زندگی منحرف می‌شود.

امام سجاد(ع) با خطبه افشاگرانه خود، چهره واقعی حکومت یزید را آشکار کرد

طباطبایی در خطبه دوم، با تسلیت سالروز شهادت امام زین‌العابدین (ع)، به نقش تاریخی آن حضرت در تبیین نهضت عاشورا اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مقاطع پس از واقعه کربلا، خطبه روشنگرانه امام سجاد (ع) در مجلس یزید بود که با شجاعت، درایت و بصیرت، ماهیت حکومت اموی را برای مردم آشکار کرد.

وی با اشاره به جسارت خطیب دربار یزید در اهانت به اهل‌بیت (ع)، افزود: امام سجاد (ع) با اعتراض صریح خود فرمود کسی که رضایت مخلوق را به بهای خشم خدا به دست آورد، جایگاهش آتش جهنم خواهد بود.

امام جمعه سراب با تأکید بر اینکه اشک بر سیدالشهدا (ع) زمانی ارزشمند است که همراه با معرفت و عمل باشد، اظهار کرد: عزاداری حقیقی باید انسان را از دروغ، غیبت، ظلم و گناه دور کند و اخلاق و رفتار او را اصلاح سازد.

وی با ابراز نگرانی از بی‌توجهی برخی عزاداران به نماز اول وقت، گفت: امام حسین (ع) برای احیای نماز، امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و سزاوار نیست عزاداری موجب تأخیر یا ترک نماز شود.

طباطبایی افزود: نماز، قرآن و عزاداری زمانی ارزشمند هستند که در رفتار و سبک زندگی انسان اثرگذار باشند و او را به بندگی خدا و پیروی از اهل‌بیت (ع) نزدیک کنند.

معرفت و بصیرت، پیام اصلی خطبه امام سجاد (ع)

وی با اشاره به بخش‌هایی از خطبه تاریخی امام سجاد (ع) در شام تصریح کرد: آن حضرت با معرفی جایگاه اهل‌بیت (ع) و بیان فضائل خاندان پیامبر (ص)، پرده از حقیقت جنایت کربلا برداشت و مردم شام را از فریب تبلیغات بنی‌امیه آگاه کرد.

امام جمعه سراب خاطرنشان کرد: قطع سخنان امام سجاد (ع) از سوی یزید با دستور گفتن اذان، نمونه‌ای از سوءاستفاده از دین برای حفظ قدرت بود، اما پاسخ‌های روشنگرانه امام به جملات اذان، چهره واقعی حکومت اموی را بیش از پیش آشکار ساخت.

وی در پایان تأکید کرد: پیام عاشورا تنها برگزاری مراسم عزاداری نیست، بلکه شناخت امام، اقامه نماز، عمل به احکام الهی، بصیرت دینی و دوری از گناه، مهم‌ترین درس‌های نهضت حسینی برای جامعه اسلامی است.