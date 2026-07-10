امام جمعه سراب: اتکا به توان داخلی جایگزین اعتماد به دشمن شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های عبادی ـ سیاسی نماز جمعه این هفته سراب با اشاره به آیین تشییع و تدفین رهبر شهید، حضور گسترده مردم ایران و عراق در این مراسم را جلوه‌ای از قدرشناسی ملت‌های مسلمان و پیوند عمیق میان آنان توصیف کرد.

وی با بیان اینکه مشترکات اعتقادی و دینی، عامل وحدت و همدلی مسلمانان است، اظهار کرد: امت اسلامی با وجود پراکندگی جغرافیایی، به واسطه ایمان به خداوند، قرآن و پیامبر اکرم (ص) دارای قلبی واحد است و حوادث بزرگ تاریخی، این همبستگی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

امام جمعه سراب حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را جلوه‌ای از اراده الهی و بصیرت ملت دانست و افزود: مردم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دادند و اکنون نوبت مسئولان است که با تکیه بر این پشتوانه مردمی، هرگونه نگاه از موضع ضعف در برابر دشمن را کنار بگذارند.

طباطبایی با تأکید بر اینکه شهادت رهبر شهید موجب تقویت روحیه مقاومت در جامعه شده است، گفت: امروز نسل جوان و حتی کودکان با روحیه ایستادگی و مقاومت در صحنه حضور دارند و این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

وی با انتقاد از رویکرد مذاکره با دشمنان، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که مذاکرات مکرر و بی‌نتیجه دستاوردی برای کشور نداشته و برخی همچنان از این تجربه‌ها عبرت نمی‌گیرند.

خطیب جمعه سراب با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اقتدار ملی افزود: مسئولان باید به جای امید بستن به وعده‌های دشمن، توان خود را صرف حل مشکلات داخلی، تقویت انسجام ملی و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کنند.

طباطبایی همچنین با اشاره به سالروز ورود کاروان اسرای کربلا به شام، حضرت زینب (س) را نماد جهاد تبیین دانست و گفت: روشنگری اهل بیت (ع) پس از واقعه عاشورا، حقیقت ظلم و ستم را برای تاریخ آشکار کرد و امروز نیز تبیین حقایق، مهم‌ترین وظیفه دلسوزان انقلاب اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم قرآنی قصاص، بر لزوم پیگیری حقوق شهدای جنایت‌های اخیر تأکید کرد و گفت: خون شهدا نباید پایمال شود و ملت ایران مطالبه اجرای عدالت و مجازات عاملان این جنایت‌ها را دنبال خواهد کرد.

امام جمعه سراب در پایان با اشاره به سالروز واقعه مسجد گوهرشاد و کشف حجاب در دوران رضاخان، رعایت عفاف و حجاب را از احکام الهی و ضامن سلامت فردی و اجتماعی جامعه دانست و بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های دینی و فرهنگی تأکید کرد.