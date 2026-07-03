به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراب، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های اسلامی، مهم‌ترین اولویت انسان در زندگی باید جلب رضایت خداوند باشد و هر کس خواست و رضایت الهی را بر خواسته‌های نفسانی خود مقدم بدارد، مشمول الطاف ویژه پروردگار خواهد شد.

رضایت خدا، مسیر سعادت دنیا و آخرت

وی با استناد به روایتی از امام محمدباقر (ع) گفت: خداوند برای بندگانی که رضایت او را بر هوای نفس ترجیح می‌دهند، سه پاداش بزرگ وعده داده است؛ نخست، بی‌نیازی و غنای نفس، دوم، معطوف شدن همت انسان به آخرت و سوم، تضمین رزق و روزی.

امام جمعه سراب افزود: انسانی که از غنای نفس برخوردار باشد، عزت و کرامت خود را در برابر مال، مقام و قدرت دنیوی از دست نمی‌دهد و تنها خود را نیازمند خداوند می‌بیند.

وی با بیان اینکه توجه به آخرت زمینه‌ساز سعادت حقیقی انسان است، خاطرنشان کرد: کسی که رضایت خداوند را محور زندگی خود قرار دهد، تلاش و برنامه‌ریزی خود را برای حیات ابدی تنظیم می‌کند و خداوند نیز روزی او را تضمین خواهد کرد.

اخلاص، شرط قبولی اعمال

طباطبایی با تأکید بر ضرورت اخلاص در عبادت، گفت: انجام اعمال عبادی بدون نیت الهی، انسان را به مقصد نمی‌رساند و حتی نماز، روزه، صدقه و سایر اعمال نیک اگر برای جلب رضایت مردم و همراه با ریا باشد، ارزشی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: مؤمن باید در همه رفتارها و اعمال خود تنها رضایت خداوند را ملاک قرار دهد و از هرگونه خودنمایی و ریا پرهیز کند.

آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر است

امام جمعه سراب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوازدهم تیرماه، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، این روز را نماد افشای حقوق بشر آمریکایی دانست و گفت: کارنامه آمریکا سرشار از جنگ، کشتار، حمایت از جنایتکاران و نقض آشکار حقوق ملت‌هاست و ادعای دفاع از حقوق بشر از سوی این کشور با عملکرد آن هیچ تناسبی ندارد.

وی افزود: حمله به هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از اقدامات نظامی علیه ملت ایران، استفاده از سلاح‌های نامتعارف و کشتار غیرنظامیان تنها بخشی از جنایات آمریکا در قبال ملت ایران و سایر ملت‌های جهان است.

طباطبایی خواستار پیگیری حقوقی این اقدامات در مجامع بین‌المللی شد و اظهار کرد: دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوقی کشور باید با مستندسازی این جنایات، زمینه محاکمه و پاسخگویی عاملان آنها را فراهم کنند.

ایستادگی در برابر دشمن با حفظ وحدت

امام جمعه سراب با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار کشور در برابر دشمنان، گفت: هرگونه تعامل با کشورهای دیگر باید در چارچوب منافع ملی، اصول انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد و عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان نتیجه‌ای جز افزایش فشارها نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ وحدت داخلی، از مسئولان خواست در انتخاب مدیران و همکاران خود دقت بیشتری داشته باشند و از به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت و کسانی که با مواضع نظام و ولایت زاویه دارند، پرهیز کنند.

طباطبایی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا، بر استمرار راه آنان، تقویت وحدت ملی، تبعیت از ولایت و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.