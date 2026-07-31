به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل ظهر جمعه در حاشیه بازدید از موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران در جوار حرمین عسکریین (ع)، با اشاره به جایگاه معنوی سامرا اظهار کرد: این شهر خانه پدری امام زمان (عج) و محل ولادت حضرت ولی‌عصر (عج) است و خدمت‌رسانی به زائران در این مکان از ارزش و فضیلت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: زائرانی که در مسیر اربعین به سامرا مشرف می‌شوند، حماسه پیاده‌روی اربعین را با فرهنگ انتظار و مهدویت پیوند می‌زنند و این اجتماع عظیم، جلوه‌ای از آمادگی امت اسلامی برای یاری حضرت ولی‌عصر (عج) است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به افزایش حضور خادمان و موکب‌ها در سامرا گفت: با وجود شرایط منطقه و تبلیغات منفی دشمنان، استقبال از خدمت‌رسانی در سامرا نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است، به گونه‌ای که شمار استان‌های مستقر در این شهر از دو یا سه استان در سال‌های گذشته به هشت استان رسیده و در برخی ساعات نیز تعداد زائران از سال‌های قبل بیشتر بوده است.

حجت‌الاسلام عادل از موکب اوقاف مازندران به عنوان یکی از موکب‌های شاخص یاد کرد و افزود: مردم دیار علویان با بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات و محصولات بومی، خدمات مطلوبی به زائران ارائه می‌کنند و این موکب به الگویی برای خدمت‌رسانی در سامرا تبدیل شده است.

وی در پایان با قدردانی از خادمان اربعین، پیام تقدیر رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه را به عوامل اجرایی موکب‌ها ابلاغ کرد و ابراز امیدواری کرد این خدمتگزاری مورد قبول اهل‌بیت (ع) قرار گیرد و زمینه‌ساز تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.