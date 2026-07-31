آتش سوزی شیمبار پس از ۱۰ ساعت تلاش مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: این آتش‌سوزی عصر روز پنجشنبه در محدوده چال منار و چال انجیره در منطقه حفاظت‌شده شیمبار آغاز شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع آتش‌سوزی با هماهنگی‌های انجام‌شده نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و آتش‌بانان و جمعی از جوامع محلی به محل حادثه اعزام شدند.

اشرفی ادامه داد: به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و ضرورت پیمایش مسیر به‌صورت پیاده و همچنین وزش باد شدید عملیات مهار آتش با دشواری‌های فراوان همراه بود اما نیروهای عملیاتی با تلاش مستمر موفق شدند حدود ساعت ۲۳:۳۰ حریق را به‌طور کامل مهار کنند.

وی گفت: پس از مهار آتش عملیات خنک‌سازی و پایش و اطمینان از شعله‌ور نشدن دوباره حریق تا ساعت پنج بامداد ادامه یافت و آتش‌سوزی به‌صورت کامل تحت کنترل قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان درباره میزان خسارت وارده بیان کرد: در حال حاضر وسعت دقیق عرصه درگیر حریق پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۲۰ هکتار از عرصه‌های منطقه تحت تأثیر آتش قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: عمده خسارت به پوشش گیاهی مرتعی وارد شده و آسیب به پوشش جنگلی منطقه محدود و مقطعی بوده است.

اشرفی با اشاره به اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد عنوان کرد: پس از تکمیل بررسی‌های میدانی اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع حریق و وسعت دقیق خسارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و آتش‌بانان و دستگاه‌های اجرایی شهرستان و نیروهای مردمی و جوامع محلی که در مهار این آتش‌سوزی مشارکت داشتند قدردانی کرد و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.