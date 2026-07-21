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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

موکب اوقاف مازندران در سامرا به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کند

موکب اوقاف مازندران در سامرا به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کند

ساری- مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از برپایی موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان استان در شهر مقدس سامرا همزمان با اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی پیش از ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از استقرار موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران در شهر مقدس سامرا همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این موکب همانند سال‌های گذشته با هدف خدمت‌رسانی به زائران سیدالشهدا (ع) برپا می‌شود.

وی افزود: موکب امسال با نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ ۴۰ روزه فعالیت خواهد کرد و علاوه بر خدمات فرهنگی، در بخش اطعام و پذیرایی نیز به زائران خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه این موکب به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود، گفت: صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده برای زائران تدارک دیده شده و در طول شبانه‌روز نیز چای، شربت و میوه میان زائران توزیع می‌شود.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی با اشاره به آغاز اعزام تجهیزات و نیروهای اجرایی موکب خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز موکب بارگیری و به سامرا ارسال شده و خادمان نیز برای آغاز فعالیت به این شهر اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: ۳۰ خادم حسینی شامل کارکنان اداره اوقاف و خادمان بقاع متبرکه و امامزادگان استان، مسئولیت خدمت‌رسانی در این موکب را بر عهده دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برپایی آشپزخانه موکب در سامرا تصریح کرد: در راستای اجرای امینانه نیات واقفان، برنج طارم هاشمی مازندران برای طبخ غذای زائران تهیه شده و هر روز در وعده ناهار میان زائران توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت موکب تا دو روز پس از اربعین حسینی ادامه دارد، گفت: تلاش شده است تا با ارائه خدمات مناسب، بخشی از نیازهای زائران در مسیر زیارت تأمین شود و زمینه خدمت‌رسانی مطلوب به عاشقان اهل‌بیت (ع) فراهم آید.

کد مطلب 6894656

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