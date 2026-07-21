به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی پیش از ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از استقرار موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران در شهر مقدس سامرا همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این موکب همانند سال‌های گذشته با هدف خدمت‌رسانی به زائران سیدالشهدا (ع) برپا می‌شود.

وی افزود: موکب امسال با نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ ۴۰ روزه فعالیت خواهد کرد و علاوه بر خدمات فرهنگی، در بخش اطعام و پذیرایی نیز به زائران خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه این موکب به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود، گفت: صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده برای زائران تدارک دیده شده و در طول شبانه‌روز نیز چای، شربت و میوه میان زائران توزیع می‌شود.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی با اشاره به آغاز اعزام تجهیزات و نیروهای اجرایی موکب خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز موکب بارگیری و به سامرا ارسال شده و خادمان نیز برای آغاز فعالیت به این شهر اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: ۳۰ خادم حسینی شامل کارکنان اداره اوقاف و خادمان بقاع متبرکه و امامزادگان استان، مسئولیت خدمت‌رسانی در این موکب را بر عهده دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به برپایی آشپزخانه موکب در سامرا تصریح کرد: در راستای اجرای امینانه نیات واقفان، برنج طارم هاشمی مازندران برای طبخ غذای زائران تهیه شده و هر روز در وعده ناهار میان زائران توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت موکب تا دو روز پس از اربعین حسینی ادامه دارد، گفت: تلاش شده است تا با ارائه خدمات مناسب، بخشی از نیازهای زائران در مسیر زیارت تأمین شود و زمینه خدمت‌رسانی مطلوب به عاشقان اهل‌بیت (ع) فراهم آید.