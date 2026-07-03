به گزارش خبرنگار مهر، رضا معمارزاده ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: صبح جمعه گزارش غرقشدگی یک گردشگر در منطقه تفریحی ساحلی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله نزدیکترین آمبولانس به محل اعزام شد.
وی افزود: این فرد ابتدا توسط تیم نجات غریق از آب خارج شد و کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی اولیه، اقدامات تخصصی پیشبیمارستانی شامل بررسی و تثبیت علائم حیاتی و مراقبتهای درمانی لازم را در صحنه انجام دادند.
معمارزاده تصریح کرد: با تلاش بهموقع نیروهای اورژانس، وضعیت مصدوم پایدار شد و وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان بزرگ دزفول گنجویان منتقل شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در شنا، گفت: شهروندان و گردشگران باید از شنا در مناطق فاقد نجاتغریق و خارج از محدودههای مجاز خودداری کنند و از ورود ناگهانی به آبهای عمیق بپرهیزند.
وی افزود: نظارت دقیق بر کودکان، پرهیز از شنا بهصورت انفرادی و خودداری از ورود به آب هنگام خستگی از جمله مواردی است که میتواند از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کند؛ شهروندان در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی، در سریعترین زمان ممکن با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
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