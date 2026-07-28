بیش از ۹۰ تن فرآورده خام دامی ناسالم در قزوین از چرخه مصرف خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی اظهار کرد: طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی از ۱۷ فروردین تا ۱۵ تیرماه سال جاری با حضور مستمر کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه‌ها و مراکز تولید، نگهداری، عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی اجرا شد و طی آن، نظارت دقیقی بر رعایت ضوابط بهداشتی صورت گرفت.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح، ۲۱ هزار و ۴۲۰ رأس دام سبک در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت بهداشتی ذبح شد که از آن ۳۵۳ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم گوشت گوسفندی تولید شد. همچنین ۱۲ هزار و ۵۲۱ رأس دام سنگین نیز کشتار و بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید شد.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام شده بیان کرد: در این بازه زمانی، ۱۱ هزار و ۴۴۱ مورد بازدید از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام شد که در پی آن، ۷۸۵ مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد.

جلوخانی ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۵۸ تن فرآورده خام دامی توقیف و بیش از ۱۱ تن فرآورده غیرقابل مصرف معدوم شد. همچنین برای ۳۶ واحد متخلف پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی با اشاره به نظارت دامپزشکی بر کشتار طیور نیز گفت: از ۱۷ فروردین تا ۱۵ تیرماه امسال، پنج میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۴۰ قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت بهداشتی کشتار شد که حاصل آن تولید بیش از ۱۱ هزار و ۴۲۲ تن گوشت سفید سالم بود.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین تصریح کرد: در همین مدت، ۴۶ تن گوشت سفید غیرقابل مصرف نیز شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۹۰ تن فرآورده خام دامی ناسالم شامل گوشت قرمز و گوشت سفید در جریان اجرای این طرح از چرخه مصرف خارج شد که این اقدام در پیشگیری از تهدیدهای بهداشتی، حفظ سلامت عمومی و ارتقای امنیت غذایی جامعه نقش مؤثری دارد.