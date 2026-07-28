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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

بیش از ۹۰ تن فرآورده خام دامی ناسالم در قزوین از چرخه مصرف خارج شد

بیش از ۹۰ تن فرآورده خام دامی ناسالم در قزوین از چرخه مصرف خارج شد

قزوین- مدیرکل دامپزشکی استان قزوین از خروج بیش از ۹۰ تن فرآورده خام دامی ناسالم از چرخه مصرف طی اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی اظهار کرد: طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی از ۱۷ فروردین تا ۱۵ تیرماه سال جاری با حضور مستمر کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه‌ها و مراکز تولید، نگهداری، عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی اجرا شد و طی آن، نظارت دقیقی بر رعایت ضوابط بهداشتی صورت گرفت.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح، ۲۱ هزار و ۴۲۰ رأس دام سبک در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت بهداشتی ذبح شد که از آن ۳۵۳ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم گوشت گوسفندی تولید شد. همچنین ۱۲ هزار و ۵۲۱ رأس دام سنگین نیز کشتار و بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید شد.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام شده بیان کرد: در این بازه زمانی، ۱۱ هزار و ۴۴۱ مورد بازدید از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام شد که در پی آن، ۷۸۵ مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد.

جلوخانی ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۵۸ تن فرآورده خام دامی توقیف و بیش از ۱۱ تن فرآورده غیرقابل مصرف معدوم شد. همچنین برای ۳۶ واحد متخلف پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی با اشاره به نظارت دامپزشکی بر کشتار طیور نیز گفت: از ۱۷ فروردین تا ۱۵ تیرماه امسال، پنج میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۴۰ قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت بهداشتی کشتار شد که حاصل آن تولید بیش از ۱۱ هزار و ۴۲۲ تن گوشت سفید سالم بود.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین تصریح کرد: در همین مدت، ۴۶ تن گوشت سفید غیرقابل مصرف نیز شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۹۰ تن فرآورده خام دامی ناسالم شامل گوشت قرمز و گوشت سفید در جریان اجرای این طرح از چرخه مصرف خارج شد که این اقدام در پیشگیری از تهدیدهای بهداشتی، حفظ سلامت عمومی و ارتقای امنیت غذایی جامعه نقش مؤثری دارد.

کد مطلب 6901661

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