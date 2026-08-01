خودروی خودران آمازون آماده سفرهای پولی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این بدان معناست که شرکت مجوزهای قانونی و نظارتی لازم را در اختیار دارد تا برای سفر با روبوتاکسی‌هایش از مسافران کرایه دریافت کند. این خودروهای جعبه‌ای و غیرمعمول از نظر ظاهری بیشتر شبیه واگن‌های تک‌کابین تراموا هستند تا خودروهای معمولی.

براساس آنچه زوکس در پستی توضیح داده، آمریکا یک مسیر معافیت جدید برای تولید کنندگان داخلی که خودروهای خوران که نیازمند روش های کنترل دستی سنتی نیستند در ۲۰۲۵ میلادی ایجاد کرد و شرکت مذکور نیز از همین طریق توانسته نمایش فناوری اش در جاده ها آغاز کند. اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد گام هایی را برای تسریع نوآوری توسعه خودروهای خودران آمریکا اتخاد می کند. یکی از این گام ها به زوکس معافیت موقت برای فعالیت تجاری ۲۵۰۰ خودرو در سال را طی دو سال آینده می دهد. معافیت اعطا شده به شرکت مشمول یک ساختار نظارتی پیشرفته و منعطف خواهد بود که می‌تواند همگام با پیشرفت فناوری این شرکت تکامل یابد.

زوکس که هم اکنون مشغول آزمایش خودروهای خودرانش در نوادا و کالیفرنیا است، با رگولاتورهای این ایالت ها همکاری می کند تا بتواند برای سفرها هزینه دریافت کند. نخستین سفرهای پولی این شرکت در لاس وگاس ارائه می شود.