شمارش معکوس برای ورود تاکسی روباتیک های چینی به بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درحالیکه در بزرگترین بازار خودروی جهان رقابت شدت گرفته، این رقیب چینی تسلا گذار به سمت خودروهای بدون راننده و صنعت روبات های انسان نما را سرعت بخشیده است.

تاکسی روباتیک جدید چینی که براساس پلتفرم GX این شرکت ساخته شده، نخستین مدل تاکسی روباتیک از پیش ساخته آماده تولید است که به طور کامل با فناوری های داخل شرکت ساخته می شود.

Xpeng تصمیم دارد برنامه های پایلوت تاکسی روباتیک را در نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز کند. «برایان گو» رئیس سابق این شرکت قبلا گفته بود Xpeng احتمالا صدها هزار تاکسی روباتیک طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده تولید کند.

به نوشته نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست، این خودروها با تراشه های ساخت همین شرکت تولید می شوند و احتمالا چالشی جدید برای تسلا به حساب می آیند زیرا هر دو شرکت سعی دارند به موضعی برتر در حوزه خودروهای خودران دست یابند.

علاوه بر خودروهای برقی هوشمند و روبات های انسان نما، تاکسی های روباتیک به جدیدترین حوزه رقابت میان دو شرکت تبدیل شده اند. این درحالی است که توسعه فیزیکی فناوری های هوش مصنوعی در حال شکوفایی است.

شرکت چینی مذکور مدعی شده تاکسی روباتیک هایش مجهز به قابلیت های سطح چهار خودرانی هستند و به وسیله چهار تراشه هوش مصنوعی «تورینگ» این شرکت کار می کنند.

طبق سازمان استاندارد جهانی SAE International سطح چهارم خودرانی به تاکسی روباتیک امکان می دهد در مسیرهای طراحی شده بدون نیاز به دخالت انسانی ناوبری کند.