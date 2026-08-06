آغاز سرویس پولی تاکسی خودران زوکس در یک شهر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شد که سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا مجوز استقرار تجاری تاکسی‌های خودران این شرکت را که بدون نیاز به راننده انسانی حرکت می‌کنند، صادر کرد.

خودروی تمام‌برقی «زوکس» که طراحی آن شبیه یک کالسکه است و دارای دو ردیف صندلی روبه‌روی یکدیگر است، تاکنون در قالب برنامه‌های آزمایشی، مسافران را به‌صورت رایگان در شهرهای لاس‌وگاس، سان‌فرانسیسکو، آستین و میامی جابه‌جا کرده است.

عرضه تجاری این سرویس، رقابت را در بازار تاکسی‌های خودران آمریکا تشدید می‌کند. در این بازار شرکت وایمو متعلق به آلفابت هم‌اکنون در چند شهر سرویس تاکسی خودران پولی ارائه می‌دهد و از سوی دیگر شرکت تسلا نیز عرضه سرویس خود را آغاز کرده، چرا که شرکت‌ها برای گسترش مقیاس خدمات حمل‌ونقل هوشمند و خودران با یکدیگر رقابت می‌کنند.

زوکس در بیانیه‌ای اعلام کرد از روز دوشنبه هفته آینده دریافت هزینه از مسافران در لاس‌وگاس را آغاز خواهد کرد و نرخ‌گذاری آن مشابه سطح خدمات «راحتی» خواهد بود که توسط سایر شرکت‌های تاکسی اینترنتی ارائه می‌شود. سطح خدمات «راحتی» معمولاً شامل خودروهای جدیدتر و جادارتر است و کرایه آن حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از خدمات استاندارد تاکسی اینترنتی است.

این شرکت زمان آغاز ارائه خدمات پولی در سایر شهرها را اعلام نکرد.

زوکس نخستین شرکت تاکسی خودرانی است که معافیت سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا از قوانین فدرال که وجود کنترل کننده انسانی را در خودرو ملزوم می کند، به دست آورده است.