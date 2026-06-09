تاکسی روباتیک در لندن پولی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس آسوسیشن، «کیتی فیش» رهبر کسب وکار تاکسی روباتیک «Wayve» اعلام کرد آماده اجرای این طرح است و از سوی دیگر اوبر مشغول آماده سازی برای استفاده از سیستم های شرکت مذکور در لندن است.

یک راننده انسانی پشت فرمان حضور خواهد داشت تا طی سفرها کنترل را به دست گیرد و از سوی دیگر نشان داده شده این فناوری ایمن است. مسافران اوبر با همان کرایه معمول «مینی کب» می توانند با خودروهای معمول سفر کنند.

همچنین شرکت سازنده اپ تاکسی روباتیک به کاربران امکان می دهد نخستین افرادی باشند که سرویس جدید را آزمایش می کنند. خودروهای خودران در طرح سفرهای «ایکس»، «کامفورت» و «الکتریک» سرویس ارائه می دهند. فیشر در این باره می گوید: ما مشتاق سرویس در لندن در چند ماه آینده هستیم. ما آماده ایم و مشتاقانه منتظریم عموم مردم فناوری Wayve را از نزدیک تجربه کنند.

خودروهای مجهز به سیستم خودران این شرکت شش دوربین، یک رادار و یک رایانه مجهز به هوش مصنوعی دارند که واکنش های آنها را کنترل می کند. ناظر انسانی پشت فرمان یک خودروی «فورد موستانگ ماخ- ای اس یو وی» نیازی به دخالت برای کنترل خودرو حین نمایش ۱۵ دقیقه در مقر شرکت نبود.

وسیله نقلیه نسبت به خطراتی مانند عابرانی که از جاده گذر می کنند و سبقت از خودروهایی که به سمت آن حرکت می کنند، واکنش نشان داد و هنگامیکه جاده خلوت بود حداکثر سرعت آن از ۲۰ مایل برساعت فراتر نرفت.