شرایط سنگنوردان برای ناگویا/ انتظار طلا از علیپور ناجوانمردانه است

رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط ورزشکاران این رشته برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ توضیح داد و گفت: ۵ سهمیه برای شرکت در این بازی ها داشتیم اما کمیته ملی المپیک بر اساس دستورالعمل های کیفی گرایی و با لحاظ کردن شانس مدال آوری و حمایتی، با اعزام ۳ سهمیه شامل دو ورزشکار و یک مربی موافقت کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس رضا علیپور که در دو دوره بازی های آسیایی مدال طلا گرفت به عنوان شانس مدال آوری و سارینا غفاری هم به عنوان ورزشکاری که آینده دار است، در ترکیب تیم اعزامی قرار گرفتند. این دو ورزشکار این روزها پیگیر تمرینات شان برای حضور در بازی های اسیایی هستند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در توضیح جزئیات برنامه های آماده سازی رضا علیپور و سارینا غفاری یادآور شد: علیپور از قبل سال وارد اردوی آماده سازی شده بود. در بازی های ساحلی شرکت داشت و در جام جهانی چین هم حاضر شد. این روزها او پیگیر اردوی داخلی است اما قرار است شهریورماه در دو جام جهانی به میزبانی چین شرکت داشته باشد.

زارعی با اشاره به وضعیت سارینا غفاری تصریح کرد: او دانشجوی بورسیه فرانسه است، تمریناتش را در این کشور دنبال می کند و تا به امروز در جام جهانی فرانسه شرکت داشته و قرار است عازم جام جهانی اسلوونی هم شود. قبل از بازی های آسیایی به ایران باز می گردد تا همراه کاروان ایران عازم ناگویا شود.

وی در مورد مدال آوری نمایندگان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و در پاسخ به این پرسش که «طلای رضا علیپور برای سومین بار تکرار می شود؟»، گفت: رضا علیپور با دو طلایی که در بازی های آسیایی گرفته، به نوعی دین خود را به سنگنوردی ادا کرده است. حالا اینکه بار تکرار طلا را روی دوش او بگذاریم، خیلی ناجوانمردانه است. قطعا علیپور تلاش می کند اما فشاری که از حیث تکرار طلا به او وارد کنیم باعث می شود ذهنش به هم بریزد و این ناجوانمردانه است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی تاکید کرد: رضا علیپور در ماده سرعت فعالیت دارد که از سخت ترین هاست. مهم این است که ایمان داریم او تلاش می کند، مطرح کردن نتیجه تلاش و رنگ مدال بار روانی ایجاد می کند.

زارعی در مورد عملکرد احتمالی سارینا غفاری در ناگویا نیز گفت: غفاری در ماده بولدرینگ مسابقه خواهد داد. اینکه او را شانس مدال آوری در ژاپن بدانیم، توقع بسیار بالایی است چون ژاپنی ها نشان داده اند تمام مدال های این ماده را در مسابقات مختلف درو می کنند ضمن اینکه تیم هایی مانند کره جنوبی و چین هم در این ماده بسیار پیشتاز هستند.

وی تاکید کرد: این فدراسیون پیشتیبان دو نماینده مرد و زن خود در بازی های آسیایی است بدون اینکه انتظار مدال آوری از انها داشته باشد، چون این انتظار صرفا باعث ایجاد بار روانی می شود. همینکه اطمینان داریم هر دو ورزشکارمان تمام تلاش خود را برای نتیجه گیری بهتر خواهند داشت، کافی است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی همچنین گفت: بعد از بازی های آسیایی، فدراسیون روی برنامه های داخلی متمرکز خواهد شد چراکه طی یک سال و نیم اخیر به جز رده سنی بزرگسالان، در سایر رده ها فعالیتی نداشتیم.