به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیپور، ملیپوش باسابقه سنگنوردی ایران، با کسب رتبه هفتم در مرحله مقدماتی رقابتهای «چالش جهانی سنگنوردی شانگهای» در سال ۲۰۲۶، به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت.
رقابتهای World Climbing Challenger Shanghai ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر شانگهای چین برگزار میشود و سنگنوردان حاضر در این رویداد در رشته سرعت به رقابت میپردازند.
علیپور در مرحله مقدماتی با ثبت عملکردی موفق، در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت و جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورد.
مرحله نهایی این رقابتها امروز، جمعه ۱۳ شهریورماه برگزار میشود و علیپور برای قرار گرفتن در جمع برترینهای این مسابقات به مصاف رقبای خود خواهد رفت.
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