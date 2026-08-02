به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر یکشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و صیانت از حقوق شهروندان پرونده تخلفات صنفی مربوط به تعدادی از پارکینگهای عمومی در شهرستان ملایر پس از گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تشکیل پرونده اولیه برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.
وی افزود: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی دقیق مدارک، مستندات و احراز تخلفات ارتکابی از سوی متصدیان این واحدها با استناد به قوانین نظام صنفی، متخلفان را علاوه بر الزام به رعایت نرخنامههای مصوب قانونی به پرداخت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تاکید بر برخورد قاطع دستگاههای نظارتی با هرگونه گرانفروشی و تخلفات صنفی، تصریح کرد: طرحهای نظارتی ویژه بر مراکز خدماتی و پارکینگهای عمومی در سراسر استان با جدیت و تداوم اجرا میشود و بازرسان این ادارهکل با همکاری دستگاههای ذیربط، هیچگونه تخلفی را در این حوزه برنمیتابند.
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