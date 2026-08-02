https://mehrnews.com/x3cJBg ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵ کد مطلب 6906660 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵ صد و پنجاه و پنجمین اجتماع شبانه مردم مشهد مشهد- مردم ولایتمدار مشهد در صد و پنجاه و پنجمین شب از اجتماعات در خیابان ها حضور یافتند. دریافت 17 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6906660 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه مشهدی ها در خیابان خیابانهای نیشابور میدان حضور حماسی مردم ولایتمدار صد و پنجاه و ششمین شب از تجمعات مردم مشهد در شب اربعین موج ۱۵۴ حماسه حضور مردم گناباد در انتظار اربعین؛از آموزش موکبداران تا برنامههای ویژه پیادهروی مردم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد خراسان رضوی
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