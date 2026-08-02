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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

صد و پنجاه و پنجمین اجتماع شبانه مردم مشهد

صد و پنجاه و پنجمین اجتماع شبانه مردم مشهد

مشهد- مردم ولایتمدار مشهد در صد و پنجاه و پنجمین شب از اجتماعات در خیابان ها حضور یافتند.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6906660

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