به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی مارول استیسی اوسی-کافور نمایشنامهنویس نیویورکی را که مدتی است ساکن لسآنجلس شده به عنوان نویسنده فیلم «تیغه» که قرار است با بازی ماهرشالا علی ساخته شود، استخدام کرد.
اوسی-کافور نمایشنامهنویسی است که به عنوان نویسنده در سریال تحسین شده «نگهبانان» اچبیاو حضور داشت. او قرار است فیلمنامه بازسازی فرانچایزهای مارول از یک داستان خونآشامی را برعهده بگیرد. او نخستین زن سیاهپوستی است که نوشتن فیلمی برای مارول بر عهدهاش گذاشته میشود. (نیا داکاستا که «کاپیتان مارول ۲» را میسازد اولین زن سیاهپوستی است که دارد فیلمی برای مارول را کارگردانی میکند).
ماهرشالا علی که جایزه اسکار را برای بازی در «کتاب سبز» و «مهتاب» دریافت کرده قهرمان این فیلم ترسناک است. وی قصد دارد شخصیت جدیدی از این قهرمان را که اوایل دهه ۲۰۰۰ با بازی وسلی اسنایپس ساخته شد، ارایه دهد. این مجموعه با تمرکز بر شخصیتی خلق میشود که به قدرتهای خونآشامی مجهز شده و به وسیله این قدرت قصد دارد انسانها را در برابر خونآشامهای دیگر محافظت کند.
استودیو مارول در ۶ ماه اخیر در حال گفتوگو با نویسندگان مختلف برای این پروژه بود. ماهرشالاعلی نیز به طور مستقیم در انتخاب نویسنده درگیر بود و تمرکز بر انتخاب نویسندهای سیاهپوست بود تا بتواند بازتاب درستی از شخصیتهای سیاهپوست را ارایه کند.
«تیغه» یا «بلید» برای نخستین بار توسط مارو وولفمن و ژن کولان در «مقبره دراکولای شماره ۱۰» ظاهر شد.
اوسی-کافور برای «قلم ۱۵» که سریالی کمدی است نامزدی امی را به دست آورده است. وی از نویسندگان سریال کوتاه «شکارچیان» برای آمازون هم بود که با بازی آل پاچینو ساخته شد.
وی که متولد شیکاگو است سالها به عنوان نمایشنامهنویس و شاعر شناخته میشد و دارای مدرک فوق لیسانس از کالج هانتر نیویورک است.
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