هک یک بانک دولتی در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته «سریکانت ال» محقق امنی سایبری، داده های منتشر شده شامل اطلاعات مشتریان، اسناد شناسایی، اسناد وام و سوابق بررسی های داخلی است.

یک منبع آگاه از امر نیز نشت اطلاعات را تایید و اعلام کرد بانک بررسی‌های فنی و تخصصی را برای شناسایی منشأ نشت اطلاعات آغاز کرده است. هنوز مشخص نیست چه تعداد از مشتریان بانک تحت تاثیر این رویداد قرارگرفته اند. بانک بارودا نیز هیچ گونه هکی را به بورس ها اعلام نکرده است.

به گفته منبع آگاه نشانه های اولیه در این رویداد نیز حاکی از آن است که هک از سیستم به خطر افتاده ایمیل آغاز شده است. این داده ها شنبه شب در وب تاریخ ظاهر شد و یک مخزن حاوی بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده آن را تبلیغ کرده است.

نشت اطلاعات در حالی رخ داده که نگرانی ها درباره ریسک های امنیت سایبری پیش روی شرکت های بزرگ و موسسات مالی که انبوهی از داده های تجاری و مشتریان را ذخیره می کنند، هر روز بیشتر می شود.

در ماه ژوئن سال جاری میلادی شرکت تاتا الکترونیکس، تامین کننده قطعات اپل با یک حمله سایبری روبرو و در نتیجه آن جزئیات طراحی و اسناد های مرتبط با اپل و تسلا در وب تاریک سرازیر شدند.