امامزاده شاه مرعش میزبان جاماندگان اربعین حسینی درمیناب

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و همزمان با روز اربعین حسینی، شهرستان میناب شاهد جلوهای کمنظیر از شور و شعور حسینی بود. دلدادگانی که به هر دلیلی توفیق حضور در مسیر پیادهروی نجف به کربلا را نداشتند، با پای پیاده و با قلبی آکنده از غم فراق، مسیرهای چهارگانه منتهی به آستان مقدس امامزاده شاه مرعش (ع) -برادر گرامی امام رضا (ع)- را در پیش گرفتند.
گرمای هوا، ناتوان در برابر حرارت عشق حسینی
علیرغم گرمای سوزان و شرجی خاص منطقه میناب، خیل عظیم جمعیت از ساعات اولیه صبح امروز، با ذکر «یا حسین» و «یا ابوالفضل» مسافت بیش از ۱۰ کیلومتری را پیاده طی کردند تا خود را به مرقد مطهر این امامزاده جلیلالقدر برسانند. در طول این مسیر، عشق و ارادت به ساحت اباعبدالله الحسین (ع) چنان موج میزد که هیچ مانعی را یارای ایستادگی در برابر آن نبود.
خدمترسانی بیوقفه موکبداران مینابی
در طول مسیر پیادهروی، موکبهای مردمی با همت خیرین و دلدادگان حسینی برپا شده بود. خادمان اباعبدالله (ع) با توزیع آب خنک، شربت، چای و اطعام زائران، تلاش میکردند تا ذرهای از زحمات پیادهروی زوار را جبران کرده و فضایی شبیه به مسیر پیادهروی نجف به کربلا را در شهرستان میناب بازسازی کنند.
حضور معنادار دهه هشتادیها
یکی از نکات برجسته این مراسم، حضور پرشور و گسترده نسل جوان، بهویژه دهه هشتادیها بود. این حضور حماسی در حالی رقم خورد که دشمنان اسلام و انقلاب، سالهاست با تبلیغات گسترده تلاش میکنند اعتقادات مذهبی نسل جدید را هدف قرار داده و مراسمهای دینی را در جامعه کمرنگ جلوه دهند؛ اما حضور خودجوش و عاشقانه این جوانان در مراسم جاماندگان اربعین، بار دیگر پوچی این تبلیغات سوء را به اثبات رساند و نشان داد که این نسل، با بصیرت و آگاهی کامل، ادامه دهنده راه ائمه اطهار (ع) است.
سوگواری در جوار امامزاده شاه مرعش(ع)
زائران پس از طی مسیر و رسیدن به آستان مقدس امامزاده شاه مرعش (ع)، با حضور در صحن و سرای این امامزاده، به عزاداری، سینه زنی و مرثیهخوانی پرداختند و نماز ظهر اربعین را به جماعت اقامه کردند. در این مراسم، دلهای بیقرار مردم میناب با زمزمه دعای اربعین به سمت کربلای معلی پر کشید تا ضمن عرض ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع)، تجدید پیمانی دوباره با آرمانهای نهضت عاشورا داشته باشند.
به گزارش مهر، پیادهروی جاماندگان اربعین در میناب، فراتر از یک مراسم مذهبی، تجلی وحدت، همدلی و پایبندی عمیق مردم این خطه به ارزشهای اسلامی است که هر ساله باشکوهتر از سال قبل برگزار میشود.
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