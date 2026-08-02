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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

پوشش گسترده رادیو ایران از اربعین؛ «چهل پرده اشک» در کربلای معلی

پوشش گسترده رادیو ایران از اربعین؛ «چهل پرده اشک» در کربلای معلی

مدیر رادیو ایران از برنامه‌های گسترده این شبکه برای پوشش مستقیم و متفاوت از مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی کاظمی دینان بر اهمیت نقش رسانه در انتقال پیام‌های معنوی و اجتماعی تجمع عظیم اربعین تأکید کرد. وی با اشاره به استقرار تیم‌های فنی و تولیدی در مسیر پیاده‌روی، از برنامه‌های تدارک دیده‌شده برای بازتاب حال‌وهوای این مراسم بزرگ جهت انتقال به مخاطبان در سراسر ایران و جهان خبر داد.

مدیر شبکه رادیویی ایران اظهار کرد: رادیو ایران برای مناسبت بزرگ اربعین، برنامه‌های متعددی را در قالب تولیدات مستند، برنامه‌های استودیویی در تهران و همچنین پخش مستقیم از مسیر پیاده‌روی پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: سیاست اصلی شبکه در سال جاری، انعکاس دقیق حال‌وهوای این اجتماع بی‌نظیر مردمی است. تلاش ما این است که بتوانیم قطره‌ای از این سیل خروشان عشق به اباعبدالله‌الحسین (ع) را به تصویر بکشیم و پیام‌های نهفته در این حرکت عظیم را به ذهن و دل مردم تزریق کنیم.

کاظمی دینان در پایان با اشاره به شرایط دشوار کار در مسیر پیاده‌روی، از ارادت و شور و اشتیاق همکاران که با عشق و صبوری در این شرایط سخت مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند، قدردانی کرد.

رادیو ایران در این ایام برنامه «چهل پرده اشک» را در موکب شماره ۲۸۵ در کربلا روی آنتن برده است. این ویژه‌برنامه از ۵ تا ۱۴ مرداد، با اجرای حسن همایی و پخش زنده از کربلای معلی، حال‌وهوای معنوی اربعین، شور زائران حسینی و روایت‌های مسیر پیاده‌روی را به خانه‌های شنوندگان می‌برد.

کد مطلب 6905144

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