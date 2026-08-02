به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی ویژه اربعین برنامههایی همچون «حسینیه ایران»، «به عشق حسین»، «روایت برخاستن»، «تهران تا حرم»، «به وقت اربعین»، «پیام اربعین»، «خورشید اربعین»، «در مسیر بهشت»، «همقدم تا نینوا»، «کوله بار»، «در مسیر خورشید»، «حیات طیبه»، «آوای اربعین» و ... را پخش میکنند.
شبکه رادیویی ایران به مناسبت اربعین حسینی برنامه «حسینیه ایران» را با محور تبیین معارف زیارت اربعین و گزارش از مسیر زائران، ۱۲ و ۱۳ مرداد، ساعت ۲۲ با حضور محمد نصرآبادی و حجتالاسلام وحیدی روی آنتن میبرد.
رادیو جوان برنامهای با نام «به عشق حسین» ۱۳ مرداد از ساعت ۹ صبح را در قالب بخشهایی همچون ارتباط با کربلا و مشهد، گزارش از حالوهوای جاماندگان در سطح شهر و نقد و بررسی کتاب «اگر» با حضور نویسنده اسماعیل بندهخدا روی آنتن میبرد.
برنامه «روایت برخاستن» از رادیو فرهنگ با بهره بردن از نظرات شاعران، نویسندگان و هنرمندان و ارتباط زنده با گزارشگران و زائران به موضوع اربعین میپردازد و آن را برای مخاطبان واکاوی میکند.
شبکه رادیویی تهران برنامه «جاماندگان اربعین حسینی؛ تهران تا حرم» را تدارک دیده که ۱۳ مرداد از ساعت ۷ صبح همراه مردم خواهد بود و تلاش میکند با پوششی گسترده و متفاوت، حال و هوای اربعین حسینی را به مخاطبان منتقل کند.
رادیو گفتوگو برنامه «به وقت اربعین» را با محوریت پوشش زنده مسیرهای پیادهروی اربعین در ایران و عراق، تازهترین اخبار، گزارشهای میدانی، گفتگو با کارشناسان، مداحان و زائران و روایت حال و هوای این اجتماع عظیم معنوی را بهمدت ۱۶ ساعت روانه آنتن خواهد کرد.
برنامه «خورشید اربعین» در روز اربعین، همراه شنوندگان رادیو ورزش است. این برنامه با محوریت تقویت روحیه ورزشکاری در مسیر بندگی، در تلاش است با بخشهای متنوع، مشاورههای سلامت و گزارشهای زنده از فضای پیادهروی، همراه زائران باشد.
شبکه رادیویی اقتصاد همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و روز اربعین با ویژهبرنامه «در مسیر بهشت» به بررسی ابعاد مختلف این رویداد بزرگ میپردازد. این برنامه ضمن ارائه نکات کاربردی و اقتصادی سفر، آخرین اخبار و اطلاعات مسیرهای پیادهروی اربعین را نیز پوشش میدهد.
برنامه «در مسیر خورشید» رادیو صبا با هدف انعکاس جلوههای معنوی، فرهنگی و اجتماعی بزرگترین اجتماع شیعیان جهان تولید شده و تلاش دارد روایتگر حضور عاشقان امام حسین (ع) در مسیر پیادهروی اربعین باشد.
برنامه «همقدم تا نینوا» از آنتن رادیو نمایش پخش میشود. این برنامه با نگاهی به فرهنگ پیادهروی اربعین و مفاهیم ایثار، وفاداری و تجدید پیمان با آرمانهای امام حسین(ع)، مخاطبان را در مسیر معنوی این حماسه بزرگ همراهی میکند که ساعت ۹ صبح روی آنتن میرود.
برنامه «آوای اربعین» از رادیو آوا پخش میشود. این برنامه شامل پخش موسیقیهایی با موضوع اربعین است. در این برنامه نریشنهایی با محوریت اربعین هم خوانده میشود.
برنامه «پیام اربعین» با محوریت راهپیمایی اربعین و وحدت و همدلی میان مسلمانان کشورهای مختلف روانه آنتن رادیو پیام میشود. این برنامه به تهیهکنندگی رضا صفری پخش میشود.
برنامه «کولهبار» از رادیو معارف تلاش دارد ضمن ترویج فرهنگ زیارت اربعین حسینی، مخاطبان را با فلسفه و آثار این حرکت عظیم معنوی آشنا کند و زمینه تعمیق معرفت دینی و بهرهگیری از دستاوردهای این سفر الهی را فراهم آورد.
برنامه «حیات طیبه» رادیو سلامت تلاش میکند تا با نگاهی متفاوت، پیوند میان سلامت روان، سلامت معنوی و تجربه ناب زیارت را به سمع مخاطبان برساند. این برنامه ۱۲ و ۱۳ مرداد ساعت ۱۷ پخش میشود.
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