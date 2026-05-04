هشدار زرد هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد؛وزش باد و گرد و غبار در راه است

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: از بعدازظهر دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه تا اواخر وقت جمعه ۱۸ اردیبهشتماه، سامانهای ناپایدار استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، انتقال گرد و غبار خارجی، رگبار و رعد و برق بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب از مهمترین پدیدههای این سامانه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این سامانه همه مناطق استان از جمله یاسوج، مارگون، دنا، سیسخت، گچساران، دوگنبدان، باشت، چرام، دهدشت، کهگیلویه، لنده، لیکک، بهمئی، لیشتر و امامزاده جعفر را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها از پیامدهای این سامانه است.
کرمی ادامه داد: شکستن شاخه درختان فرسوده، افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک، احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، وقوع صاعقه و کاهش دید نیز دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان به شهروان توصیه کرد، از تردد غیرضروری خودداری کرده و بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از ماسک استفاده کنند.
وی تأکید کرد: اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و توقف دام در حاشیه رودخانهها ضروری است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از فعالان عمرانی خواست تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
