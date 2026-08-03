اجرای بیش از ۸ هزار برنامه اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چاروسایی دوشنبه در نشست کمیته اوقات فراغت دستگاه‌های اجرایی استان همدان اظهار کرد: امسال ۱۸ دستگاه اجرایی استان با پیش‌بینی و اجرای هشت هزار و ۷۲۱ برنامه در یک‌هزار و ۶۹۰ پایگاه، در طرح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها با همکاری هفت هزار و ۴۹۵ مربی در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود، افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان نیز یک‌هزار و ۷۲ برنامه را در قالب طرح‌های اوقات فراغت پیش‌بینی و اجرا می‌کند که یک‌هزار و ۵۳۱ مربی مسئولیت آموزش و هدایت شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها را بر عهده دارند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: تاکنون ۵۴ هزار و ۵۰۰ نفر در برنامه‌های اوقات فراغت این اداره‌کل مشارکت کرده‌اند.

چاروسایی با تاکید بر ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی در ایام اوقات فراغت، بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف افزایش نشاط اجتماعی، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه استفاده مطلوب نوجوانان و جوانان از اوقات فراغت اجرا می‌شود.

وی همچنین بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت برنامه‌های اوقات فراغت در استان همدان تاکید کرد.