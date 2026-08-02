امریکن ایرلاینز پروازهای خود به فلسطین اشغالی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری «ان‌ ۱۲» امروز یکشنبه گزارش داد که شرکت هواپیمایی «امریکن ایرلاینز» تعلیق تمامی پروازها به فرودگاه بن‌گوریون را دست‌کم تا مارس ۲۰۲۷ تمدید کرده است.

این شرکت هواپیمایی آمریکایی از زمان عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، پروازهای خود در مسیر فرودگاه جان اف. کندی (JFK) نیویورک به تل‌ آویو در اراضی اشغالی فلسطین را متوقف کرده است.

بررسی‌های روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» نشان می‌ دهد که تا زمان نگارش این خبر، هیچ پرواز یک‌ طرفه‌ ای در این مسیر تا حداقل ماه مارس سال آتی میلادی در دسترس نیست و به نظر می‌ رسد امکان رزرو پرواز از اوایل آوریل ۲۰۲۷ دوباره فراهم شود.