تمهیدات ترافیکی دهه پایانی صفر برای استقبال از موج ورود زائران به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی آبادی اظهار کرد: مأموریت پلیس در دهه پایانی صفر در سه بازه زمانی طراحی شده است، نخست، زمان ورود زائران به مشهد مقدس، دوم، زمان حضور و اقامت زائران در شهر و سوم، زمان بازگشت و خروج زائران از شهر است.
رئیس پلیس راهور استان خراسان رضوی افزود: برای مرحله ورود زائران، هماهنگیهای لازم میان پلیس راهور، دستگاههای امدادی و سایر نهادهای خدماترسان انجام شده و تیمهای پلیس راهور در هر پنج ورودی اصلی مشهد با ظرفیت کامل مستقر خواهند شد تا ضمن هدایت ترافیک، از بروز گرههای ترافیکی جلوگیری کنند.
وی گفت: یکی از محورهای مهم برنامهریزی امسال، تأمین امنیت زائران پیاده است. در برخی مسیرها، معابر ویژهای برای عبور کاروانهای پیاده پیشبینی شده تا زائران بتوانند با ایمنی بیشتر، خود را به حرم مطهر رضوی برسانند.
موسیآبادی با اشاره به استقرار مواکب در مسیرهای منتهی به مشهد، گفت: جانمایی مواکب با هماهنگی شورای هیئتهای مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری انجام شده است تا علاوهبر ارائه خدمات به زائران، محل استقرار آنها از نظر ترافیکی و ایمنی نیز مشکلی ایجاد نکند. تلاش ما در مبادی ورودیهای مشهد مقدس، اعمالنکردن محدودیتهای ترافیکی است و در این بخش تنها با حضور همکاران و مدیریت میدانی، جریان تردد بهصورت روان ادامه پیدا میکند.
رئیس پلیس راهور استان خراسان رضوی درخصوص اعمال محدودیتهای ترافیکی در معابر منتهی به حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: برای تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی، ورود خودروهای شخصی و موتورسیکلتها در برخی خیابانهای اصلی اطراف حرم محدود خواهد شد.
وی گفت: محدودیتهای تردد در خیابان امام رضا(ع) از میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی، در طول خیابان شیرازی از میدان شهدا تا حرم، خیابان اندرزگو از تقاطع خسروی تا میدان بیتالمقدس، خیابان طبرسی از میدان شهدای گمنام تا حرم مطهر رضوی و همچنین خیابان نواب از محدوده میدان شهدای گوهرشاد اعمال میشود.
موسیآبادی بیان کرد: نشستهای مشترک با سازمان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو برگزار شده است و هماهنگیهای لازم برای افزایش ظرفیت حملونقل عمومی انجام شده تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری به محدوده حرم مطهر دسترسی پیدا کنند.
رئیس پلیس راهور استان خراسان رضوی با اشاره به کمبود فضای پارکینگ در ایام اوج حضور زائران، تأکید کرد: ظرفیت پارکینگهای اطراف حرم پاسخگوی حجم بالای خودروها نیست، از همین رو از شهروندان و زائران درخواست میکنیم تا حد امکان از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند. افرادی که ناچار به استفاده از خودروهای شخصی هستند، بهتر است خودروهای خود را در پارکینگهای موقت و دائمی پیشبینیشده در لایههای دوم و سوم اطراف حرم پارک کنند و از ورود به محدودههایی که محدودیت تردد در آنها اعمال میشود، خودداری کنند. رعایت محدودیتهای اعلامشده و توجه به مسیرهای جایگزین، علاوهبر تسهیل تردد، امکان ارائه خدمات بهتر به زائران را نیز فراهم خواهد کرد.
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