راهداری آذربایجان شرقی از اعزام ۷ هزار و ۷۷۲ زائر اربعین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علی‌اکبری روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا سوم مردادماه سال جاری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی با انجام ۲۶۷ سفر، ۷ هزار و ۷۷۲ زائر اربعین حسینی را به مرزهای خروجی کشور منتقل کرده است.

وی با بیان اینکه روند جابه‌جایی زائران اربعین همچنان ادامه دارد، افزود: در این مدت ۱۰۶ سفر کاروانی با جابه‌جایی ۴ هزار و ۱۳۶ نفر و ۱۶۱ سفر عادی با جابه‌جایی ۳ هزار و ۶۳۶ نفر انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به سهم مرزهای خروجی در اعزام زائران گفت: مرز مهران با ۲۰۵ سفر و جابه‌جایی ۵ هزار و ۷۴۴ نفر بیشترین سهم را در انتقال زائران داشته است. همچنین به پایانه مرزی مهران ۵۳ سفر با یک هزار و ۸۳۲ مسافر، به مرز تمرچین هشت سفر با ۱۶۹ مسافر و به مرز خسروی یک سفر با ۲۷ مسافر انجام شده است.

علی‌اکبری با قدردانی از همکاری عوامل اجرایی طرح اربعین خاطرنشان کرد: عملیات جابه‌جایی زائران با حضور جهادی رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مدیران عامل و دست‌اندرکاران شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل و همچنین کارکنان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی در حال انجام است.