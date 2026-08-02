استاندار: زمینه ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در اصفهان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی استان در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی مجموعهای از پیشنهادهای کارگروههای زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمار، سرزمین و محیطزیست اظهار کرد: بخش مهمی از این پیشنهادها بهصورت مستمر در کارگروههای تخصصی مطرح و پس از بررسی، برای تصویب در شورای برنامهریزی استان ارائه میشود.
وی افزود: در جلسه امروز، علاوه بر دستور جلسههای معمول، موضوعات مهم دیگری از جمله برگزاری مسابقات مهارت، سهم اشتغال استان، حمایت از نیروهای تعدیلشده، ایجاد اشتغال جدید و استفاده از ظرفیتهای قانونی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری مسابقات مهارت در سال جاری گفت: این مسابقات همانند سال گذشته برگزار خواهد شد و بر اساس تفاهمنامهای که با دولت منعقد شده است، اصفهان به مدت چهار سال بهعنوان پایتخت مهارت کشور انتخاب شده و میزبانی و برگزاری سالانه این رویداد را برعهده خواهد داشت.
جمالینژاد ادامه داد: مسابقات مهارت، رویدادی ارزشمند و جذاب است و میتواند در شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای مهارتی استان نقش مؤثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه موضوع سهم اشتغال استان یکی از مباحث مهم جلسه امروز بود، تصریح کرد: باید برای افرادی که به هر دلیل با بیکاری مواجه شدهاند و همچنین نیروهایی که از مجموعههای صنعتی تعدیل شدهاند، تدبیر جدی اندیشیده شود. در همین راستا، تصمیم گرفته شد ضمن تلاش برای بازگرداندن نیروهای تعدیلشده به چرخه اشتغال، زمینه ایجاد بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان اصفهان فراهم شود.
استاندار اصفهان تأکید کرد: همه دستگاهها باید با همافزایی و جدیت، برای بازگشت نیروهای تعدیلشده به کار، جذب اعتبارات قانونی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان اقدام کنند.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری جدی ظرفیتهای قانونی برای تأمین منابع مالی تأکید کرد و گفت: گزارش مناسبی درباره ظرفیتهای بند «خ» ماده ۲۰ ارائه شد، اما میزان بهرهگیری از این ظرفیت تاکنون متناسب با انتظارها نبوده است و لازم است دستگاههای مربوط با اهتمام بیشتری برای جذب و اخذ این اعتبارات اقدام کنند.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: استفاده از اعتبارات پیشبینیشده در بند «خ» ماده ۲۰ میتواند در حمایت از پروژههای شهری و استانی، طرحهای عامالمنفعه و پروژههای خیرساز مؤثر باشد.
وی با اشاره به نقش خیران در اجرای طرحهای توسعهای عنوان کرد: باید تلاش شود به جای آنکه صرفاً منابع مالی در اختیار پروژهها قرار گیرد، اصل اعتبار برای اجرای طرحهای خیرساز و عامالمنفعه اختصاص یابد تا این منابع به شکل مستقیم در خدمت پروژههای مورد نیاز مردم قرار گیرد.
استاندار اصفهان افزود: این اقدام، کار کوچکی نیست و میتواند آثار ارزشمندی در توسعه استان داشته باشد؛ بنابراین لازم است همشهریان، خیران و فعالان اقتصادی و صنعتی استان برای مشارکت در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند.
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