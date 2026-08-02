اعلام مسیر مراسم جاماندگان اربعین حسینی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شریعتمداری با تشریح برنامه های جاماندگان اربعین در مشهد اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه پایانی صفر، آیین جاماندگان اربعین حسینی در مسیر میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی بیان کرد: رویداد معنوی جاماندگان اربعین به عنوان سرآغاز برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ویژه دهه پایانی ماه صفر در مشهد (ع) محسوب می‌شود.

وی افزود: آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در روز سه‌شنبه، ۱۳ مردادماه، از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب در خیابان امام رضا (ع) و در حد فاصل میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

شریعتمداری با تأکید بر رویکرد مردمی این مراسم تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نقش‌آفرینان اصلی در برگزاری این گردهمایی بزرگ، هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و گروه‌های جهادی و مردمی هستند. برپایی مواکب متعدد فرهنگی و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در طول مسیر، تجلی‌گر شور و شعور حسینی و آغازگر موسم خدمت‌رسانی به زائران در دهه پایانی صفر است.

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم جهت تسهیل تردد و ارائه خدمات شایسته به دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) در این مسیر اندیشیده شده است، همچنین حمل و نقل عمومی درون شهری اعم از اتوبوس و قطار شهری در مسیر های منتهی به مراسم با تمهید شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد رایگان خواهد بود. امیدواریم این آیین معنوی، بستری برای ایجاد فضایی آکنده از معرفت و همدلی در آغاز دهه پایانی صفر باشد.

گفتنی‌ست؛ مراسم جاماندگان اربعین در روز سه‌شنبه در سراسر شهرستان‌های استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.