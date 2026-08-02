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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

اعلام مسیر مراسم جاماندگان اربعین حسینی در مشهد

اعلام مسیر مراسم جاماندگان اربعین حسینی در مشهد

مشهد- مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: همزمان با آغاز دهه پایانی صفر، آیین جاماندگان اربعین حسینی در مسیر میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شریعتمداری با تشریح برنامه های جاماندگان اربعین در مشهد اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه پایانی صفر، آیین جاماندگان اربعین حسینی در مسیر میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی بیان کرد: رویداد معنوی جاماندگان اربعین به عنوان سرآغاز برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ویژه دهه پایانی ماه صفر در مشهد (ع) محسوب می‌شود.

وی افزود: آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در روز سه‌شنبه، ۱۳ مردادماه، از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب در خیابان امام رضا (ع) و در حد فاصل میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

شریعتمداری با تأکید بر رویکرد مردمی این مراسم تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نقش‌آفرینان اصلی در برگزاری این گردهمایی بزرگ، هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و گروه‌های جهادی و مردمی هستند. برپایی مواکب متعدد فرهنگی و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در طول مسیر، تجلی‌گر شور و شعور حسینی و آغازگر موسم خدمت‌رسانی به زائران در دهه پایانی صفر است.

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم جهت تسهیل تردد و ارائه خدمات شایسته به دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) در این مسیر اندیشیده شده است، همچنین حمل و نقل عمومی درون شهری اعم از اتوبوس و قطار شهری در مسیر های منتهی به مراسم با تمهید شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد رایگان خواهد بود. امیدواریم این آیین معنوی، بستری برای ایجاد فضایی آکنده از معرفت و همدلی در آغاز دهه پایانی صفر باشد.

گفتنی‌ست؛ مراسم جاماندگان اربعین در روز سه‌شنبه در سراسر شهرستان‌های استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6906298

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