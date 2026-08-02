به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری آزمون سراسری با اشاره به اهمیت آزمون سراسری در آینده علمی و تحصیلی جوانان، اظهار کرد: کنکور سراسری یکی از مهم‌ترین رویدادهای آموزشی کشور است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی، تعامل و احساس مسئولیت، زمینه برگزاری هرچه بهتر این آزمون را در جزیره فراهم کنند.

حسین‌پور با تأکید بر اینکه آرامش داوطلبان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد، افزود: تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی باید برای ایجاد محیطی آرام، ایمن و استاندارد به کار گرفته شود تا داوطلبان بتوانند بدون دغدغه و در شرایط مطلوب در این رقابت علمی شرکت کنند.

وی با اشاره به لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: تأمین برق پایدار، پشتیبانی درمانی و اورژانسی، برقراری نظم و امنیت، آماده‌باش دستگاه‌های خدماتی و رفع هرگونه موانع احتمالی از جمله اقداماتی است که باید با دقت و هماهنگی کامل انجام شود.

بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: برگزاری مطلوب آزمون سراسری، نتیجه همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود تمامی مجموعه‌های مسئول با انجام دقیق وظایف خود، شرایطی شایسته برای برگزاری این آزمون ملی فراهم کنند.

وی با آرزوی موفقیت برای داوطلبان کنکور سراسری، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری همه دستگاه‌ها، آزمون امسال در جزیره خارگ با نظم، آرامش و کیفیت مطلوب برگزار شود.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌های اجرایی برای برگزاری آزمون سراسری مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شده، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از روند برگزاری آزمون تأکید کردند.