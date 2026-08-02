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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خارگ برای برگزاری مطلوب کنکور سراسری

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خارگ برای برگزاری مطلوب کنکور سراسری

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بسیج همه ظرفیت‌ها برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر آزمون سراسری در جزیره تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری آزمون سراسری با اشاره به اهمیت آزمون سراسری در آینده علمی و تحصیلی جوانان، اظهار کرد: کنکور سراسری یکی از مهم‌ترین رویدادهای آموزشی کشور است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی، تعامل و احساس مسئولیت، زمینه برگزاری هرچه بهتر این آزمون را در جزیره فراهم کنند.

حسین‌پور با تأکید بر اینکه آرامش داوطلبان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد، افزود: تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی باید برای ایجاد محیطی آرام، ایمن و استاندارد به کار گرفته شود تا داوطلبان بتوانند بدون دغدغه و در شرایط مطلوب در این رقابت علمی شرکت کنند.

وی با اشاره به لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: تأمین برق پایدار، پشتیبانی درمانی و اورژانسی، برقراری نظم و امنیت، آماده‌باش دستگاه‌های خدماتی و رفع هرگونه موانع احتمالی از جمله اقداماتی است که باید با دقت و هماهنگی کامل انجام شود.

بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: برگزاری مطلوب آزمون سراسری، نتیجه همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود تمامی مجموعه‌های مسئول با انجام دقیق وظایف خود، شرایطی شایسته برای برگزاری این آزمون ملی فراهم کنند.

وی با آرزوی موفقیت برای داوطلبان کنکور سراسری، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری همه دستگاه‌ها، آزمون امسال در جزیره خارگ با نظم، آرامش و کیفیت مطلوب برگزار شود.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌های اجرایی برای برگزاری آزمون سراسری مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شده، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از روند برگزاری آزمون تأکید کردند.

کد مطلب 6906013

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