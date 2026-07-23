اخراج کارمندان بخش هوش مصنوعی عمومی آمازون  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هوش مصنوعی عمومی یک سیستم فرضی هوش مصنوعی است که فراتر از هوش انسان عمل می کند و می تواند بیاموزد، رشد کند و به طور خودکار فعالیت کند.

بسیاری از شرکت های برتر هوش مصنوعی مشغول توسعه سیستم های مشابه با این امید هستند که آنها را برای حل مشکلات سخت به کار گیرند.

سخنگوی آمازون در این باره گفت: ما سال هاست که مشغول ساخت مدل های هوش مصنوعی بزرگ هستیم و این امر یکی از مهم ترین چیزهایی است که روی آن کار می کنیم.

ما تمرکز خود را روی اقداماتی گذاشته ایم که بیشترین اهمیت را برای مشتریان دارند تا بتوانیم در انجام مهم‌ترین کارها با سرعت بیشتری پیش برویم. این رویکرد مستلزم اتخاذ برخی تصمیم‌های دشوار بوده است، از جمله حذف تعدادی از موقعیت‌های شغلی در بخش‌هایی از سازمان هوش مصنوعی عمومی (AGI) آمازون.

روهیت پراساد، از مدیران ارشد آمازون که مسئولیت نظارت بر بخش هوش مصنوعی عمومی (AGI) را بر عهده داشت، در پایان سال گذشته این شرکت را ترک کرد. همچنین دیوید لوآن، رئیس آزمایشگاه AGI آمازون، نیز در ماه فوریه از این شرکت جدا شد.

کارمندانی که زیر نظر ادیب شنعا معاون بخش خدمات داده‌های هوش مصنوعی عمومی و ویشال شارما، معاون بخش اطلاعات هوش مصنوعی عمومی، فعالیت می‌کردند، در انجمن‌های آنلاین اعلام کردند که تحت تأثیر این تعدیل نیرو قرار گرفته‌اند.

با این حال، ابعاد کامل این کاهش نیروی انسانی هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است.

آمازون پیش‌تر نیز در ماه ژانویه ۱۶ هزار نفر از کارکنان خود را در سراسر شرکت تعدیل کرده بود.