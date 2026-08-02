ساخت اجاق گاز دوستدار طبیعت توسط نوجوان فردوسی 

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرزند یکی از محیطبانان استان خراسان جنوبی با طراحی و ساخت یک اجاق گاز کوچک و قابل حمل که از آلایندگی هوا جلوگیری میکند، در هفدهمین دورهی جشنواره علمی جابربن حیان موفق به کسب رتبه دوم استانی در بخش طراحی و ساخت شد.
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: ریحانه سپهری، دانشآموز پایه سوم ابتدایی و از فرزندان خانوادهی محیطبان شهرستان فردوس در خراسان جنوبی، با ابداع طرحی تحت عنوان «اجاق گاز آبی بنزینی»، توانست در مسابقات تخصصی مربوطه جایگاه دوم استان را از آن خود کند.
وی افزود: در همین راستا، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با انتشار بیانیهای، این موفقیت را نقطه عطفی در مسیر آموزش زیستمحیطی از سنین پایین دانست و ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به این فرزند فرهیخته،این موفقیت ارزشمند، را گواه تلاشی هوشمندانه و اشتیاق به یادگیری در این دانشآموز عزیز عنوان کرد که میتواند الگویی برای سایر نوجوانان و جوانان باشد.
لازم به ذکر است؛ این اجاق گاز که توسط ریحانه سپهری طراحی و ساخته شده، وسیلهای کوچک و قابل حمل است که با رویکرد کاهش تولید آلایندهها، به حفظ سلامت هوا و طبیعت کمک میکند.
به دلیل ویژگیهای فنی و وزن کم، این محصول گزینهای ایدهآل برای کوهنوردان و طبیعتگردان محسوب میشود تا ضمن بهرهمندی از امکانات، کمترین آسیب را به اکوسیستمهای حساس وارد کنند.
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