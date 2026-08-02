جمع آوری ۷۷ تبعه خارجی غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۱۰ نفر خرده فروش مواد مخدر،۵ مجرم متواری با سوابق متعدد،۷۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز ،۳۴ نفر معتاد متجاهر و ۱۶ نفر سارق را دستگیر که ۲۱ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، مغازه، مشاعات ساختمانی و سیم و کابل برق کشف شد.

وی با بیان این مطلب که در این طرح تعداد ۵۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند،خاطر نشان کرد: مقدار یک کیلو و ۳۰۰ گرم موادمخدر و ۶ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.