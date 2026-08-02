مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان های تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدمحسن محمودی صبح یکشنبه با تشریح مسیرهای پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان های استان تهران از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان های استان تهران دعوت کرد تا به صورت خانوادگی در این مراسم شرکت کرده و بار دیگر پیوند خود را با ارزش های مذهبی و دینی به نمایش بگذارند.

این مسیرها به شرح زیر است:

*ورامین:

از مسجد صاحب الزمان(عج) و سایر نقاط شهر به سوی آستان مقدس امامزاده یحیی(ع)-ساعت۱۰صبح

*روستای باغخواص ورامین:

از مسجد جامع بقیه الله روستای باغخواص به سوی امامزاده زین العابدین(ع) ساعت ۷ صبح

*روستای ایجدان ورامین:

از مسجد جامع تاریخی ورامین به سوی روستای موسی آباد، ایجدانک و سپس روستای ایجدان

*جوادآباد:

از روستای حصاربالا به سوی روستای جعفرآباد جنگل ساعت ۹:۳۰ صبح

*شهرری:

مسیر شماره یک: از میادین مختلف تهران به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)-ساعت۶صبح

مسیر شماره دو: از آزادگان به سوی میدان نماز به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)-ساعت۶صبح

مسیر شماره سه: از امامزادگان ابراهیم و اسماعیل کهریزک به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)-ساعت۷صبح

مسیر شماره چهار: از حرم امامزاده حسن(ع) به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)-ساعت ۶صبح

مسیر شماره پنج: حرکت پیاده مردم از قلعه نو، روستاهای گل تپه، قمی آباد و فیروزآباده از مسیر بزرگراه آیت الله فیروزآبادی به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از ساعت ۵ صبح

*پردیس:

از نورالشهدای پردیس تا امامزاده سلطان مطهر ساعت ۹:۳۰ صبح

*بومهن:

از مسجد اهل بیت به سوی امامزاده سلطان مطهر ساعت ۹:۳۰ صبح

*فیروزکوه:

از امامزاده اسماعیل(ع) به سوی مسجد امام حسین(ع) فیروزکوه ساعت۹ صبح

*شهرقدس:

از میدان امام قدس به سمت امامزاده حضرتین(ع) ساعت ۹ صبح

*رباط کریم:

از حرم مطهر شهدای گمنام(پارک معلم) به سوی آستان مقدس امامزاده عماد الدین(ع) ساعت ۱۰ صبح

*پرند:

از میدان استقلال به سوی میدان امام خمینی(ره) و سپس دانشگاه آزاد اسلامی پرند در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام

*پاکدشت:

از میدان شهید امام خامنه ای(ره) به سوی امامزاده اولیا محله قوهه ساعت ۹ صبح

*شریف آباد:

از مزار شهدای گمنام به سوی امامزاده طالب(ع) ساعت ۸ صبح

*لواسانات:

مسیر اول: تجمع در میدان امام خمینی(ره)به همراه برپایی موکب در روز اربعین به صورت ۲۴ ساعته

مسیر دوم: از مسجد شورکاب به سوی مسجد فاطمیه ساعت ۱۱ صبح

مسیر سوم: از سه راه پیام تا امامزاده فضعلی ناران ساعت ۱۱ صبح

*رودبارقصران:

از میدان امام(ره)به سوی امامزاده میرسلیم میگون ساعت ۹ صبح

*دماوند:

از میدان امام خمینی(ره) به سوی مسجد جامع دماوند

* آبعلی و رودهن:

از مسیرهای گوناگون از جمله خیابان شهید سلطان آهی به سوی بلوار امام خمینی(ره) به سمت محله مبارک آباد و اجتماع از امامزاده حمزه(ع) ساعت ۸ صبح

از مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) احمدیه به سوی امامزاده حمزه(ع) ساعت ۸ صبح

از مسجد حضرت علی ابن ابیطالب(ع) آبعلی به سوی امامزاده حمزه(ع) ساعت ۱۰ صبح

*آبسرد:

از گلزار شهدای گمنام به سوی امامزادگان طاهر روستای اهران، امامزاده قاسم روستای تاسکین، گلزار شهدای محله مرانک و سپس اجتماع در امامزاده سید گتمیر و گلزار شهدای شهر آبسرد

*شهر کیلان:

از شهر کیلان به سمت روستای زیارت ساعت ۸ صبح

*شهریار:

مرکز شهریار:از آستان امامزاده هادی به سوی آستان امامزاده اسماعیل شهرستان شهریار ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر شماره دو:از رزکان و روستاهای اطراف به سوی آستان امامزاده اسماعیل شهریار ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر شماره سه: از میدان امام(ره) شهرک امیریه به سوی آستان امامزاده اسماعیل شهریار ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر شماره چهار: از شاهد شهر به سوی آستان امامزاده اسماعیل شهریار ساعت ۹:۳۰ صبح

مسیر شماره پنج: از شهرک شاهد و وایین به سوی آستان امامزاده اسماعیل شهریار ساعت ۹:۳۰ صبح

*باغستان:

از خادم آباد مقابل مسجد حضرت ابالفضل(ع) به سمت نصیرآباد و سپس آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) از ساعت ۱۰ صبح

*اندیشه:

از مزار مطهر شهدای گمنام به سمت مسجد جامع امام علی(ع) از ساعت ۱۰ صبح

*قرچک:

از مسجد جامع شهرستان قرچک به سوی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) بعد از نماز صبح

*ملارد:

از حرم مطهر شهدای گمنام به سوی گلزار شهدای شهرستان ملارد ساعت ۹ صبح

*صفادشت:

از خیابان مصلی به سوی امامزاده حمزه(ع) ساعت ۸ صبح

*اسلامشهر:

مسیراول از امام زاده عقیل تا امام زاده اسماعیل( چیچکلو) ساعت ۸/۳۰ صبح

مسیر دوم: از شهرک امام حسین (ع) تا مزار شهدای گمنام ساعت ۱۵

*چهاردانگه:

از امامزاده عباس(ع) به طرف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ساعت ۶ صبح

*احمدآباد مستوفی:

از گلزار شهدای احمدآباد به سوی گلزار شهدای حسن آباد خالصه از ساعت ۹ صبح

*واوان:

از میدان امام خمینی(ره) به سوی آستان مقدس امامزاده عیسی(ع)

*بهارستان:

گلستان: از سه راه آرادان به طرف مصلای صاحب الزمان(عج) گلستان ساعت ۱۰ صبح

*نسیم شهر:

از خیابان آیت الله طالقانی به سوی بلوار حضرت امام خمینی(ره) و تجمع در تقاطع خیابان توحید شمالی