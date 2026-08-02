کاهش نسبی دمای اصفهان؛ گرمای کاشان بر مدار ۴۰ درجه ماند

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، اظهار کرد: شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا دوشنبه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.

به گفته وی، دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل امروز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: خنک‌ترین ایستگاه استان، شهرستان بوئین میاندشت با حداقل دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: آسمان استان تا اواخر هفته در اغلب اوقات صاف، در برخی ساعات قسمتی ابری و بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق شرقی، شمالی و با شدت کمتری در مناطق مرکزی استان، به طور موقت گاهی خیزش گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.