نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز سه‌شنبه تا پایان هفته وقوع ناپایداری‌های جوی به صورت گاهی وزش باد به نسبت شدید، تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک در مناطق شرق و شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین افزایش ابر و احتمال بارش رگباری پراکنده در ارتفاعات غربی استان اصفهان نیز وجود دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات دما محسوس نیست، گفت: چوپانان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است و بویین میاندشت، خنک‌ترین ایستگاه استان حداقل دمای ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.

حاجی‌بابایی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا چهارشنبه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.