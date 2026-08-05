لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جوی به نسبت پایدار طی پنج روز آینده در سطح استان حاکم خواهد بود و در این مدت آسمانی صاف و در بعدازظهرها افزایش موقت ابر و گاهی هم وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می شود.

به گفته وی، دما هوا در ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: امروز بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

امینی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان مرکز استان، در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.