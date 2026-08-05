هوای اصفهان قابل قبول است؛ ۳ منطقه در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد با میانگین ۹۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۸۵، میدان انقلاب ۱۰۰، پارک زمزم ۶۶، دانشگاه صنعتی ۷۲، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۰، رودکی ۶۲، رهنان ۸۹، سپاهان‌شهر ۷۱، فیض ۶۰، کاوه ۸۲، کردآباد ۸۸، میرزا طاهر ۶۶ و ولدان ۷۲ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۷۵ و زینبیه ۱۶۱ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

همچنین در ایستگاه های خیابان فرشادی و محور شرق اصفهان به ترتیب با ۱۲۵ و ۱۰۲ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.